瑞幸投資人向中國法院提起訴訟 創中概股首例

週四 (29 日) 投資美股瑞幸咖啡的投資人將訴訟的觸角延伸至中國，上海正策律師事務所指出美股投資人已正式向上海金融法院遞交狀紙，而這是中概股投資人在中國境內首起的訴訟案。

該律師事務所表示，截至 29 日止，起訴的投資人有 3 名，有意向的則約有 20 名，此外還有百餘人進行過諮詢，因此最終實際訴訟人數還是會有變化。

瑞幸咖啡 2017 年 6 月成立，直到 2019 年 5 月上市只花兩年不到的時間。上市第一天瑞幸咖啡的總市值達到人民幣 330.32 億元。

到 2019 年年底，瑞幸咖啡總市值便達人民幣 659.9 億元，與上市首日相比市場幾乎成長一倍。但在 2020 年 2 月瑞幸咖啡被曝出業績不實。

當時，渾水發布一份由匿名調查者完成的瑞幸咖啡放空報告。該報告顯示，瑞幸咖啡單一門市的日銷售商品數量在 2019 年第三季和第四季分別至少被誇大 69% 和 88%。

之後瑞幸咖啡成立特別調查委員會進行調查。2020 年 4 月 2 日，瑞幸咖啡表示自 2019 年第二季開始，公司內部幾名員工共同偽造高達人民幣 22 億元的銷售金額。而瑞幸咖啡 2019 年前三季的營收才不過人民幣 29.29 億元。

隨之而來的就是美國相關機構的調查，直到 2020 年 6 月瑞幸咖啡於那斯達克下市。下市時瑞幸咖啡總市值只剩人民幣 22.54 億元，相較上市首日縮水 93%，而從上市到下市也僅僅只有 13 個月。

此外，2020 年 12 月 16 日瑞幸咖啡發佈公告稱，與美國 SEC 就公司某些前高階主管和員工的捏造不實交易調查達成和解。瑞幸咖啡同意向 SEC 支付 1.8 億美元的民事罰款。