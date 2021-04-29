〈台達電法說〉Q2、Q3營運逐季增 重複下單情形下半年顯現

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (29) 日召開線上法說會，董事長海英俊表示，目前從需求面看，到第三季都將逐季增長；第四季比較遠還看不清楚，但預計將維持往年正常的季節性波動。至於重複下單，執行長鄭平認為，一定有此狀況，預計到第三、四季會比較顯現。

海英俊表示，目前電腦及筆電、伺服器的電源及零組件出貨延續，起碼到第二季需求都滿強勁；而近期蘋果釋出第二季 iPhone 及 Macbook 等產品出貨恐受到晶片短缺影響，海英俊表示，雖然無法評論，但就台達電本身而言，第二季狀況還是不錯。

全年來看，海英俊預估，電動車會持續成長；工業自動化 (IA) 目標更一定有雙位數年增；資料中心受惠網路客戶持續積極建置，長期動能穩定；5G 通訊電源也在歐美地區加速建置下，並沒有看到低迷的情況。

此外，台達電旗下被動元件廠乾坤，除了手機、移動裝置外，也拓展至汽車領域，並持續擴大投資，先前投入資本支出 16+12 億元擴產，都在進行中。

市場普遍面臨的缺料問題，海英俊認為，台達電跟供應商有長期合作關係，零組件在預算內的都沒有問題，但有新的急單就會供應就會比較吃緊，會盡可能跟供應商追料。

台達電執行長鄭平則認為，目前一定有重複下單的狀況，預計到第三、四季會比較顯現，但市場整體復甦正向，且現在如果其他公司缺料，就有機會拿到轉單。