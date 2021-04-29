疫情期間出國必備 旅行泡泡保單享4大保障

近期政府宣布實施「台灣–帛琉安全旅行圈計劃」，讓兩國民眾能在防疫規範下進行旅遊交流，保險業者也順勢推出「旅行泡泡綜合保險」商品，提供保戶更全面的保障。

撰文: 李亞珊

隨著新冠肺炎疫苗陸續施打，部分國家宣布解封，可望使經濟活動逐漸回歸正軌。根據世界衛生組織資料顯示，疫情爆發至今，帛琉仍維持零確診，而台灣則是防疫有成，為促進兩國經濟、旅遊等交流，雙方在今（2021）年 4 月 1 日起啟動「旅行泡泡」（Travel Bubble），也就是疫情控制良好的國家，達成協議後互為安全旅行圈，像是被泡泡安全地包覆著，讓雙方民眾能在符合防疫規範下，以較寬鬆的檢疫及隔離措施進行旅遊。

為避免趕不及首發出團時間，金管會同意保險公司先推出專屬保單再備查，截至 4 月 15 日止，包含泰安、國泰、南山、兆豐、中國信託、富邦、新光等 14 家產險公司已陸續宣布推出「旅行泡泡綜合保險」相關商品。

保單架構包含 4 險種

旅平險保額最高 1,200 萬

據了解，多家保險業者的旅行泡泡保單採納產險公會制定的 4 項公版保單架構，內容包含旅行平安險、傷害醫療險、海外突發疾病健康險、緊急救援費用險等 4 險種。

由於疫情擴散後，全球旅遊疫情升高到第 3 級警告，政府也下令暫停非必要的出國旅遊，目前所有產險公司已經全面暫停販售一般的旅遊不便險、旅行綜合險，因此若要到帛琉旅遊的人，僅限選擇投保「旅行泡泡綜合保險」，以 5 日遊行程試算，每人保費約在 2,500 元到 3,000 元間，如果是因工作而不得不出差的人，依然可以投保旅平險。

泰安及國泰為最早公布「旅行泡泡綜合保險」資訊的產險公司，泰安產險提供最高旅平險保額 1,200 萬元，搭配傷害醫療險 120 萬元、海外突發疾病健康險 120 萬元，以及緊急救援費用險 400 萬元的保單組合，台帛旅行泡泡 5 天行程保費合計 2,808 元。

至於國泰產險提供的台帛旅行泡泡保單，旅平險保額最高 1,000 萬元，傷害醫療險及海外突發疾病健康險各為 100 萬元、緊急救援費用險 400 萬元，5 日遊的保費為 2,956 元，詳細內容須再自行洽詢業務員或各服務據點。

在海外不幸感染新冠肺炎

可搭乘醫療專機返國

此外，富邦、中國信託、兆豐等產險公司，以旅平險最高額度 1,000 萬元試算，5 天保費也都在 3,000 元以內。

多家旅行泡泡綜合保險業者所提供的「緊急救援費用」，除了具備海外重大傷病轉送回國的保障之外，同時也配合政府規劃的「安全旅行圈」旅程防疫措施規定，具有將被保險人轉送到規定適當處所的保障。

假使保戶在旅途中不幸感染新冠肺炎，可使用海外緊急救援服務，搭乘專機返國，這也是為何旅行泡泡保單費用相較原先的旅遊不便險高的原因，雖然保費提高，卻能替自身多添一些保障，避免過重的醫療負擔。

不過，截至 4 月中旬，台帛旅行泡泡除了首發團完售外，之後的參團人數都不如預期，其中可能的原因除了機票價格，還加上檢疫條件繁瑣，影響旅客出遊意願。為挽救低迷買氣，中央疫情指揮中心已宣布，旅客自帛琉返台後，由原先規定的 5 天加強自主健康管理，改為自主健康管理 14 天，但是，第 5 天須自費 PCR 檢測仍維持不變。

由於疫情影響，航空、觀光旅遊業都受到衝擊，加上民眾將近 1 年多都無法出國旅遊，為刺激台帛旅行泡泡的銷量，華航率先調降票價並取消向旅行社收取訂金，期望增加旅遊熱度，而產險公司也將視出團情況，評估後續相關的投保效益。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 5 月號第 164 期