【日盛投顧】指數創高拉回

◆盤勢分析

1. 台股處在 5 日線 (17，520 點)、10 日線(17，365 點)、月線(17，080 點) 之上，開高後震盪向下，尾盤以下跌 0.87 點作收，跌幅趨近於 0，收在 17，566.66 點，成交金額為 5，440.79 億元。三大法人合計賣超 79.19 億元，外資賣超 63.01 億元、投信賣超 18.55 億元、自營商買超 2.37 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，結構不利於盤勢表現，漲多震盪機率增加。

(2)、均線：短線支撐為 10 日線 (約 17，365 點) 附近，壓力為 17，800 點附近。

(3)、技術指標：KD 高檔死亡交叉，短線格局偏向震盪。

3. 櫃買指數漲幅 0.61%，收在 215.08 點，走勢強於加權指數。支撐為月線 (約 211 點) 附近，壓力為 220 點附近，KD 向上，短線偏多格局，惟 K 值高於 80，留意技術性拉回。

4. 觀盤重點：台股近期創高後震盪整理，指數守於 5 日均線之上，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，且量價不宜背離，較有利多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、運輸、鋼鐵、金融、原物料等族群。

結構鋼鐵、玻璃陶瓷、電腦週邊、二線塑化等強勁

1. 鋼鐵：5 月鋼價普遍持續上漲，美國基建商機可期，鋼鐵股如 2014 中鴻、2031 新光鋼、2027 大成網等可望受惠。

2. 玻璃陶瓷：1802 台玻受惠玻璃報價一路攀升，加上中國大陸擴大基礎建設，帶動需求量攀升；1806 冠軍大陸事業結構改善可望虧轉盈，磁磚產業在房地產開工率提升下，營運成長可期。

3. 電腦週邊：3515 華擎第一季營收創下單季新高，訂單能見度明朗，股價直奔漲停、顯卡需求熱絡，2377 微星、2376 技嘉今年營運挑戰高成長。

4. 二線塑化：受惠鞋業以及太陽能需求續佳，EVA 樹脂估五月報價維持高檔，相關個股如 1304 台聚、1308 亞聚等營運有利。