新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

聯發科一夫當關抗賣壓 台股近平盤收17566點 成交量再創次高

聯發科一夫當關抗賣壓 台股近平盤收17566點 成交量再創次高。(圖：AFP)
聯發科一夫當關抗賣壓 台股近平盤收17566點 成交量再創次高。(圖：AFP)

美股周三全面收黑，台股今 (29) 日仍呈高檔震盪走勢，早盤一度攻上 17709 點歷史新高，但漲勢隨之收斂，聯發科上演法說會行情，強攻漲停，IC 設計及鋼鐵族群為盤面人氣指標，加權指數終場小跌 0.87 點，收在 17566.66 點，成交值衝出 5408.22 億元，再度創下歷史次高紀錄。台股周線寫下連六紅，累計上漲 266 點。

台積電早盤開高，一度漲至 609 元，盤中調節賣壓出籠後，股價回測 600 元整數關卡；聯電漲多拉回，並未上演法說行情，跌幅擴大至 5.5%，收在 56.7 元；日月光投控、台達電及金控雙雄、南亞等多檔權值股，也都震盪走跌。

聯發科法說會釋出正面訊號，今日上演慶祝行情，開盤即跳空漲停鎖在 1185 元，IC 設計股各擁題材輪動明顯，先前強勢的 MCU 個股普遍回檔，資金轉進 ASIC、矽智財廠，力旺成功躋身千金股行列，攻上漲停 1030 元，智原、譜瑞 - KY、揚智等多檔同步獲買盤青睞，強勢亮燈漲停，買氣暢旺。

中國 5 月 1 日起取消部分鋼鐵產品出口退稅優惠，市場認為，有助開季盤的棒線產品第三季漲價擴大，中鋼在買盤推升下，一度站回 40 元關卡，終場漲 2.8%，收 39.3 元；鋼鐵股熱度不墜，中鴻、燁輝、新光鋼等多檔均亮燈漲停，燁興、春雨、官田鋼等也上漲逾半根停板。

延伸閱讀

相關新聞