聯發科一夫當關抗賣壓 台股近平盤收17566點 成交量再創次高

美股周三全面收黑，台股今 (29) 日仍呈高檔震盪走勢，早盤一度攻上 17709 點歷史新高，但漲勢隨之收斂，聯發科上演法說會行情，強攻漲停，IC 設計及鋼鐵族群為盤面人氣指標，加權指數終場小跌 0.87 點，收在 17566.66 點，成交值衝出 5408.22 億元，再度創下歷史次高紀錄。台股周線寫下連六紅，累計上漲 266 點。

台積電早盤開高，一度漲至 609 元，盤中調節賣壓出籠後，股價回測 600 元整數關卡；聯電漲多拉回，並未上演法說行情，跌幅擴大至 5.5%，收在 56.7 元；日月光投控、台達電及金控雙雄、南亞等多檔權值股，也都震盪走跌。

聯發科法說會釋出正面訊號，今日上演慶祝行情，開盤即跳空漲停鎖在 1185 元，IC 設計股各擁題材輪動明顯，先前強勢的 MCU 個股普遍回檔，資金轉進 ASIC、矽智財廠，力旺成功躋身千金股行列，攻上漲停 1030 元，智原、譜瑞 - KY、揚智等多檔同步獲買盤青睞，強勢亮燈漲停，買氣暢旺。

中國 5 月 1 日起取消部分鋼鐵產品出口退稅優惠，市場認為，有助開季盤的棒線產品第三季漲價擴大，中鋼在買盤推升下，一度站回 40 元關卡，終場漲 2.8%，收 39.3 元；鋼鐵股熱度不墜，中鴻、燁輝、新光鋼等多檔均亮燈漲停，燁興、春雨、官田鋼等也上漲逾半根停板。