台股爆量創高回落 外資終止連5買 三大法人賣超79.19億元

台股今 (29) 日早盤再度發動攻勢，勇闖 17709 點歷史新高，聯發科上演法說會慶祝行情強攻漲停，但高檔賣壓隨即湧現，加權指數終場近乎平盤作收，收 17566 點，成交值爆出 5408 億元，再度創下歷史次高紀錄。三大法人合計賣超 79.19 億元，外資終止連 5 買。

台股周線寫連六紅，累計上漲 266 點；月線同步創下連六紅紀錄，累計單月上漲 1135 點。觀察籌碼面，外資轉為賣超 63.05 億元，終止連續 5 個交易日買超；投信持續賣超 18.55 億元；自營商則買超 2.37 億元。三大法人合計賣超 79.19 億元。

Fed 主席鮑爾持續淡化通膨風險，但提及「確實在股市和其他地方看到了一些泡沫」，促使美股尾盤急殺，科技股應聲下挫，晶圓雙雄 ADR 也走弱。台積電今日早盤開高，一度漲至 609 元，盤中調節賣壓出籠後，股價回測 600 元關卡；聯電漲多拉回，並未演出法說行情，跌幅擴大至 5.5%，收在 56.7 元。

反觀聯發科法說會釋出三利多，獲外資上調目標價，今日上演慶祝行情，開盤即跳空漲停鎖在 1185 元，IC 設計股各擁題材輪動明顯，資金轉進 ASIC、矽智財廠，力旺成功躋身台股十千金，攻上漲停 1030 元，智原、譜瑞 - KY、揚智等多檔同步獲買盤青睞，強勢亮燈漲停。

中國 5 月 1 日起取消部分鋼鐵產品出口退稅，市場認為，有助開季盤的棒線產品第三季漲價擴大，中鋼在買盤推升下，一度站回 40 元關卡，終場漲 2.8%，收 39.3 元；中鴻、燁輝、新光鋼等多檔均亮燈漲停，燁興、春雨、官田鋼等也上漲逾半根停板。

航運股尾盤急拉，貨櫃航商長榮翻紅漲近 3%，收 79 元；陽明漲勢更猛，大漲 6.4%，收 79.8 元；散裝航運股裕民、新興、慧洋 - KY、台航等也有 2-6% 的漲幅。