〈台股盤後〉創高後賣壓湧現震盪逾150點 周、月線同寫連六紅

台股今 (29) 日在聯發科跳空漲停領軍，加上鋼鐵股強勢表態下，一度衝上 17709.23 點續寫歷史新高，但創高後賣壓湧現，加上五一連假即將到來，拖累大盤回測平盤，高低震盪逾 150 點，終場收 17566.66 點，小跌 0.87 點，周線、月線則同步連六紅，量能衝上 5408.22 億元，改寫歷史次高。

觀察權值股表現，台積電、鴻海、大立光交投清淡，均在平盤上下震盪，反觀聯發科營運展望報喜，開盤即亮燈攻上 1185 元漲停價位，創下歷史新高，也帶動 IC 設計族群同步上攻。

在聯發科帶動下，高價 IC 股掀起比價效應，譜瑞 - KY、力旺雙雙亮燈漲停，其中，力旺衝上千元大關，讓台股首次出現「十千金」，其他高價股包含矽力 - KY、信驊、旭隼、富邦媒漲幅均超過 1%。

盤面上強勢族群，鋼鐵族群全面噴出，受市場傳出中國擬自 5 月起取消部分鋼鐵產品關稅，激勵中鋼吹起反攻號角，一度重返 40 元之上，其他包含中鴻、海光、新光鋼、燁輝、運錩均亮燈漲停，聚亨、春雨、燁興漲幅也超過半根停板。

航運族群午盤過後也回神，慧洋 - KY、台驊投控、陽明漲幅都超過半根停板，台航、裕民、榮運、萬海、長榮均由黑翻紅，記憶體模組廠威剛也衝上漲停，十詮、創見漲幅也超過 5%、2%。

盤面上電子族群成交比重仍不及 6 成，顯示台股高檔個股輪動快速，匯市方面，新台幣持續走強，午盤暫收 27.878 元兌 1 美元、升值 6 分，再現 27 字頭，法人表示，大盤仍有基本面支撐，估短期仍將維持震盪盤整格局。