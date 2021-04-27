三代同堂看電視不煩惱 LiTV打造逾400台頻道隨選隨看

經常有人喊劇荒，最近都沒有新劇可看，還有網友在 PTT 論壇上提問，該挑什麼樣的 OTT 平台給長輩看？LiTV 線上影視表示，網友最終答案一面倒，認為不論在內容還是使用上，對長輩最方便、最不會麻煩、看得最開心的平台最適合了。

對此，家庭用戶向來是 LiTV 線上影視經營的重要對象，對於 TV 載具使用便利性也相當重視，為滿足全家大小的影音需求，LiTV 提供 400 台以上的電視頻道，包括 22 個即時專業新聞台，百台的戲劇與綜藝頻道，強片熱播的電影台，體育賽事的 LIVE 直播，為擁有最多頻道服務的 OTT 平台。

LiTV 指出，家中長輩、小孩不需學習操作，維持原本看電視的習慣，用遙控器在 400 台電視頻道間輕鬆轉台，想看什麼就看什麼，同時，LiTV 更將電視介面使用極簡大圖案設計，更貼近使用者的操作直覺，讓老幼家人都能簡單操作。

近期討論度超高的奇幻台劇《天橋上的魔術師》，每週六在 LiTV 也看得到，該劇還原 80 年代中華商場，帶領長輩重返當時代的記憶、繁華與歲月，跟著追劇一起憶當年。

LiTV 表示，還有最近話題超高的綜藝節目《全明星運動會》第二季，每週日於 LiTV 同步播出，還有許多熱播古裝劇，包括《贅婿》、《錦衣之下》、《琉璃》等，都在 LiTV 看得到，讓長輩、小孩在家也視聽娛樂不間斷。

除了戲劇及綜藝節目外，還有備受關注的直播體育賽事 LiTV 也都會同步更新，如 2021 PGA 高球系列賽、2021 ATP 男子網球巡迴賽、將於 5 月底登場的 2021 法國網球公開賽，及台灣睽違 20 年又出現的職籃賽事，由陳建州創辦的 PLG，每個週末讓球迷看得過癮又滿足。