【台新投信】台新中証消費服務領先指數基金獲理柏「中國股票型三年期」大獎

台新投信基金獎再傳捷報，台新中証消費服務領先指數基金今年繼獲得「第五屆指標台灣年度基金獎同類型最佳表現獎」後，再次榮獲 2021 年「理柏中國股票型三年期」獎項肯定。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，農曆春節過後，美債殖利率上行導致 A 股盤面大幅波動，預期後續美債殖利率進一步上行空間有限，市場情緒可望改善，此外，今年新發行 A 股基金許多尚未建倉或仍處鎖定期，預計前期尚未建倉的基金將進場佈局，推動 A 股行情上攻，建議短線遇回檔逢低分批布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，今年 A 股企業業績增速明顯回升，中國券商預計今年非金融上市公司業績增速達高達 29%，另外，中國利率走勢平穩，受美債利率上行負面衝擊有限，更重要的是，外資持續力挺，配置型外資今年來持續大買 A 股，且淨流入速度隨著市場企穩有所加快，A 股在波段修正後，投資價值浮現，現在正是逢低加碼 A 股的絕佳時機。

葉宇真表示，A 股震盪築底過程中，盈利將成為下一階段多頭行情的關鍵，特別是隨著一季報陸續公布可能是盤勢轉折的關鍵，隨著股價回落，A 股估值大幅下降，需更加審慎檢視企業財報與估值變化，建議逢低優先布局今年仍能高增長的消費白馬龍頭股，看好二大類股：一、中國研發生產新冠肺炎疫苗的企業：中國目標今年 6 月疫苗接種率計劃達到 40%，以中國 13.9 億人口計算，預計 4 個月內要有 5 億人接種疫苗，需求空間大；二、景區股：疫情過後，中國景區預計受惠國境尚未開放，民眾旅遊意願的集中釋放。

（備註：「第五屆指標台灣年度基金獎同類型最佳表現獎」資料來源為 BENCHMARK《指標》、「理柏中國股票型三年期」資料來源為理柏 Lipper；資料日期：2021/４月）

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