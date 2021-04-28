友達售竹科L3B廠 處分利益7.03億元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日公告，將出售新竹科學園區 L3B 廠房及附屬設備給晶圓代工大廠世界先進(5347-TW)，交易金額新台幣 9.05 億元，友達表示，主要是活化資產，預計處分利益 7.03 億元，貢獻每股純益約 0.07 元。

友達公告，竹科 L3B 廠房建物面積達約 4.84 萬平方公尺 (約 1.46 萬坪)，其中廠房估價金額約新台幣 7.89 億元、附屬設備估價金額 1.13 億元。

友達今也代子公司 AU Optronics(L) 公告，將斥資人民幣約 39.95 億元 (約新台幣 171.83 億元)，向昆山子公司合資方江蘇昆山開發區建設集團公司購買全數股權，同時以 3.84 億美元 (約新台幣 107.07 億元) 對昆山子公司進行現金增資。

友達表示，向合資方購買全數股權，主要是增加對昆山子公司控制力，而現金增資則將用於產能擴充，滿足客戶需求，不過相關投資案尚待經濟部投資審議委員會核准。

友達因應未來需求，今年計畫持續擴充昆山廠六代線產能，據了解，目前昆山六代線月產能已從過去 2.5 萬片去瓶頸提升至 2.7-2.8 萬片，預期擴充完成後，明年第 3 季將進一步提升至 3.6 萬片，初步將鎖定高階筆電、曲面顯示器等高值化產品。