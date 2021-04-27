〈環宇法說〉認業外損失 Q1虧損8818萬元 每股虧0.99元

環宇 - KY(4991-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，並公布去年財報，受中國基建開案遞延，客戶轉趨保守，自有品牌 (KGD) 產品出貨低於預期，加上業外認列晶成半導體、常洲承芯等投資損失，首季虧損擴大，單季虧損 8818.9 萬元，每股虧損 0.99 元。

環宇第 1 季合併營收 3.01 億元，季減 12.43%、年減 17.98%，毛利率 33.19%，季減 1.4 個百分點、年減 10.34 個百分點，營益率 0.26%，季減 93.42 個百分點、年減 13.44 個百分點，加上業外投資損失，單季稅後虧損 8818.9 萬元，較上季虧損擴大，並由前年同期轉虧，每股虧損 0.99 元。

環宇今年首季業外損失 8752.1 萬元，雖然有美國紓困補助金挹注，但因仍需認列持股比例約 34.73%、32.802% 的晶成半導體、常州承芯投資損失，其中晶成損失約 7000 萬元，常州承芯也還在初期營運階段，因此依比例認列 2400 多萬元業外虧損。

以產品營收來看，環宇首季自有品牌 (KGD) 產品比重約 49%、光電產品代工占 19%，無線射頻代工相關占 31%，其他權利金占 1%，以終端應用來看，數據中心約占 64%，基站、PON 則各占 31%、5%。