〈環宇法說〉中國基建Q2回溫 轉投資拚年底量產貢獻營收

環宇 - KY (4991-TW) 今 (19) 日召開線上法說會，展望未來，總執行長暨總裁安寶信表示，上半年中國基建仍相對放緩，主因是去年拉貨動能強，導致庫存水準偏高，預期第 2 季起需求可望回溫，業外方面，雖然轉投資仍虧損，但整體發展方向不變，力拚今年第 4 季量產貢獻營收。

安寶信指出，今年第 4 季轉投資的晶成半導體、常州承芯都將力拚進入量產、貢獻營運，目前晶成進度稍有遞延，但已有 3-4 個客戶，常州承芯設備、無塵室則在去年底到位，第 2 季將試產、客戶驗證，初期月產能約 2500 片，將啟動二期工程，預計年底完成，明年進行設備進駐，月產能可再增加 16000 片。

環宇去年第 4 季業外分別認列投資晶成、常州承芯投資損失達約 7100 萬元、1400 萬元，環宇認為，隨著晶成設備到位、開始量產，虧損幅度可望逐步收斂，常州承芯則須開始認列設備折舊，相關虧損認列仍有機會擴大。

展望未來，安寶信表示，美中緊張關係尚未緩解，全球市場也從過去貨暢平流，到現在有紅色供應鏈、非紅供應鏈區分，環宇未來將透過自身、與合作夥伴合資公司，提供全球客戶不光是晶圓代工，也會針對每一個客戶，努力提供全球化生產服務。

另一方面，市場關注，環宇日前公告，因投審會認定董事間接投資行為未符相關法令規定，董事長黃大倫、董事安寶信將辭任董事，對此，安寶信回應，主因是為避免違反規定，會在 6 月股東會時重新選任，強調不影響現有管理層、營運。