4月CCI寫1年來新高 投資股票信心連6增 創14個月來高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 4 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 77.28 點，較上月上升 0.76 點，不僅連 4 月上揚，也創去年 4 月以來新高；在 6 項調查指標中，有 4 項上升，又以「未來半年投資股票時機」上升最多，呈現連 6 升、去年 3 月以來新高，反映在台股指數連連創高之際，民眾對股市信心高漲。

台經中心指出，本月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 56.9 點，月增 4.4 點，其次為「未來半年國內就業機會」70.95 點，月增 0.4 點。

而「未來半年家庭經濟狀況」來到為 92.2 點，月升 0.25 點，已連續 10 個月保持 90 點以上，「未來半年國內經濟景氣」來到 89.65 點，月升 0.15 點，兩大指標今年以來均維持上升趨勢。

而本月下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 42.6 點，月減 0.4 點，顯示原物料價格高漲，民眾對未來物價上揚的預期；而「未來半年購買耐久性財貨時機」為 111.4 點，月減 0.2 點。

另外，在「購買房地產時機」指標調查上，本月結果為 114.9 點，較上月下滑 0.35 點。