數位服務再進化 兆豐銀三大功能簡化作業流程

順應金融科技快速發展，兆豐銀行去年起陸續完成官網、網銀數位服務升級後，今年攜手新創公司打造「櫃員 AI 助理」系統，提供更即時的互動與服務，創造嶄新體驗。

兆豐銀行表示，「櫃員 AI 助理」是藉由「數位金融」與「使用者體驗」的持續優化，透過平板電腦建立互動媒介，提供「即時翻譯互動」、「多元繳款」及「表單確認」三大功能。

其中最大亮點為「即時翻譯互動」功能，以大眾熟悉的聊天室介面，提供英文、日文、韓文及泰文等 4 種常用語言選擇，外國客戶更可以全程「用說的」，聊天室會即時將語音轉為文字內容，讓客戶及櫃員進行確認，客戶可用打字的方式與櫃員聊天，大幅提升外國客戶臨櫃辦理業務的便利性。

至於「多元繳款」則是整合行動支付服務，提供臨櫃購買外幣現鈔的客戶，在現金或取款條外，增加「台灣 Pay」與「網路 ATM」兩種付款選擇，客戶只需使用「兆豐行動銀行 APP」中的台灣 Pay 掃碼平板電腦的 QR Code，或將「晶片金融卡」置入櫃檯讀卡機並輸入密碼即可進行繳款作業。

另外，「表單確認」則是讓客戶「用說的」表達想辦理的業務內容，櫃員輸入完成後可透過平板螢幕顯示給客戶確認，即可列印出申請書，免去逐項填寫表單時間。

兆豐銀行說明，此項服務以臨櫃最常辦理之國內匯款業務為先導，未來可再增加其他申請項目。

兆豐銀行止出，新推出的「櫃員 AI 助理」目前選擇台北市的「國外部」及「金控總部分行」作為先導分行，後續將搭配雙語分行建置狀況，逐步落實友善金融環境的發展藍圖。