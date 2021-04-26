台積整理 外資錢進中小型股？

大盤連續三日攻盤中、收盤史高，鋼鐵人和航海王舉旗吶喊，投資人前仆後繼地湧上，鋼鐵、航運成交比重拉高至 8.79%、12.74%，跌破市場眼鏡，電子股除了光電族群友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 及少部分半導體、DRAM 個股還有發揮，大部分都只能靠邊站，電子成交比重嚴重下滑至 48.12%。



誠如我們之前文章所提到的，受惠於景氣復甦的消費需求，以及原物料普遍上漲題材，傳產族群業績都在往上噴發。以萬海 (2615-TW) 來說，最近因為長賜號衍生效應，讓美西 40 尺櫃 (FEU) 運價瞬間飆漲 12.7%，達 4,432 美元。萬海美西線原本都是租用同業的艙位營運，去年嗅到運價漲勢，快手搶租 7 艘船舶自營美西線，今年 3 月中再將美西線運力擴充近倍，大幅挹注業績獲利逐日走高。

萬海 3 月營收 128.59 億元，月增 4.85%，年增 100.68%，前 3 月累計營收 386.67 億元，年增 114.73%，第一季 EPS 將超過 6 元，且第二季還會比第一季好，「一季賺贏一年」。且萬海後續還有 10 艘新船、5 艘現成船會陸續交船，估計萬海今年 EPS 至少 15～20 元，股價非常有機會挑戰歷史新高。



非電金指數週一 (4/19) 大漲 472.26 點創史高，漲幅 2.98%，成交量 1,878 億元，買盤人氣熱絡，不過畢竟漲多，再次提醒大家慎勿瘋狂追高。此外就族群獲利來說，電子股應該要占整體成交比重 6 成才比較合理，目前短線上類股比重失衡是一個值得留意的訊號，加上週三碰到台指期結算，因此也要提防外資壓低結算的壓力。

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