【永豐期貨】資金回流電子族群 台股站上17300關卡

期貨走勢

台指期週五上漲 149 點至 17255 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 45.27 點，電子期轉為逆價差 - 2.88 點，金融期逆價差擴至 - 5.79 點。現貨部分，三大法人買超 211.31 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 682 口至 - 10593 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 723 口至 - 29457 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 743 口至 - 12008 口。

週四消息傳拜登計劃將資本利得稅提高至 39.6%，將由目前的 20% 幾乎倍增提高，加上投資收益附加稅 (3.8%)，意味聯邦資本利得稅率將高達 43.4%，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.94%，標普 500 下跌 0.92%，那斯達克下跌 0.94%，費半指數下跌 2.31%。台股今天開低走高，不受美股下跌影響，資金回流至電子族群，權值股強勢上漲，加權指數終場站回上漲 1.19%，收 17300.27 點，站上 17300 點關卡及五日線，成交量較昨日收斂。權值股來看，聯發科、聯電兩大權值股強勢表態，分別上漲 5.18% 及 4.01%，台積電則重回 600 元關卡，收 602 元。整體來看，再航運及鋼鐵股過熱後，今天資金有開始轉回至電子股的跡象，大盤要再上攻仍需依賴電子股的接棒演出。此外，5 月中旬前公布完第 1 季財報，投資人可以留意基本面及展望佳的個股。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.54。VIX 指數下跌 0.75 至 18.59。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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