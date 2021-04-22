蘋果新品導入Mini LED 富采Q2挑戰單季轉盈

LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 受惠蘋果將推出導入 Mini LED 面板的新款 iPad Pro，今年 3 月開始出貨，富采預期，隨著相關產品出貨動能拉升，第二季毛利率可望向上，營運有機會單月轉盈，也將力拚單季轉盈。

蘋果春季發表會推出新款 iPad Pro，並首度導入 Mini LED 面板，富采為其 Mini LED 主要供應商。富采副總經理張博儀表示，在越來越多 Mini LED 產品出貨，加上產品組合有利等因素帶動下，毛利率預期將逐步改善。

富采今年 3 月營收 25.6 億元，較 2 月成長 27.8%，其中一部分貢獻來自 Mini LED 量產出貨。張博儀指出，去年第四季毛利率約 7.5%，今年第一季已成長至雙位數，第二季隨著 Mini LED 出貨動能增加，毛利率可望持續走揚，有機會單月轉盈，並盼盡快達到單季獲利。

富采旗下晶電總經理范進雍表示，目前看來大客戶 Mini LED 訂單量，跟公司預期一致，今年 Mini LED 現有產能應該足夠，不會再擴產，但未來將評估空間、長期趨勢發展等因素，考慮進一步擴產計畫，只要長期趨勢是對的，增加產能也是必要的。

范進雍指出，大客戶對 Mini LED 技術投入積極，下一代產品也可望繼續採用，將全力搶攻市場商機。

而富采旗下隆達 Mini LED 背光除 IT 應用，也將推向高階車用面板，進入數位相機等高階消費性電子產品領域。隆達董事長蘇峯正表示，目前高階產品設計導入的案子非常多，也有許多客戶朝向先前以為 Mini LED 無法跨入的領域規劃，盼明年就能看到較中階的 Mini LED 解決方案開始推出。