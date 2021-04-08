〈富采入主鼎元〉富采：未來感測領域布局將更全面

LED 廠鼎元 (2426-TW) 今 (8) 日公告董事會被提名人名單，其中 LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 共取得 3 席董事、入主董事會；對此，富采表示，入股鼎元是為健全感測領域布局，未來在感測應用布局將更全面，可提供客戶更完整的解決方案。

鼎元今日公告的董事會被提名人名單，在 4 席一般董事中，富采共取得 3 席，分別為亮點投資代表人李秉傑、威邦投資代表人黃登輝及富采投控代表人李榮寰，另一席董事則是鼎元總經理周文隆。

對於入主鼎元，富采表示，是為健全感測領域布局，提供客戶更完整的感測解決方案，公司已入股鼎元，並在鼎元董事改選中取得 3 席董事，成為其中的重要決策角色之一。

富采指出，雖然集團中有晶電提供客戶全波段 LED 產品線，滿足客戶在工業控制及生物感測各式需求，但感測應用中，除晶電提供的發光元件外，也要搭配受光元件才能達到完整的感測功能。

鼎元自 1987 年成立後，受光元件即為其重點發展的一環，已有多年累積的技術與產品線，包括適用可見光、近紅外光 (<1 µm) 的 Si 感測元件及短波長紅外光 (1~1.6 µm) 的 InP 感測元件。富采指出，入股鼎元可讓感測布局更全面，也因此雙方決定成為策略合作夥伴。

富采並強調，雖然取得鼎元多席董事，並成為董事會中的重要決策角色，但此策略合作主要著眼於提供客戶更完整的感測解決方案，及強化集團布局。在鼎元未來經營中，富采將與現有經營團隊共同努力，創造雙方客戶與投資人的最佳利益。