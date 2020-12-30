精英產能近滿載 電腦代工、板卡業務訂單看到明年Q1

精英 (2331-TW) 在遠距商機、宅經濟發酵下，旗下筆電代工、板卡事業需求強勁，目前產能接近滿載，訂單能見度可看到下季，短期上游零組件則仍吃緊，而因應客戶需求，明年將規劃進一步提高泰國廠產能營運比重。

精英今年搭上遠距工作、遠距教學商機，電腦代工事業需求穩健成長，其中，教育筆電需求成長最大，加上部分標案挹注，目前訂單能見度已看到明年第 1 季底，板卡方面，也在英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等大廠代工，隨著品牌陸續推出主板新品，精英可望同步受惠。

精英除廣東深圳廠外，2018 年也在泰國設立生產據點，分散貿易戰風險，目前主要供應美國客戶產品，精英指出，雖然目前泰國廠產能占比仍低於 1 成，但配合客戶需求，明年將評估提高泰國廠生產比重。

法人看好，精英今年不需再認列子公司賠償金，業外虧損壓力減少，加上本業獲利持穩，全年將連 4 年維持獲利，明年營運也不看淡，此外，精英在 2017 年配合環保政策、處分深圳廠房，業外仍有一筆人民幣 25 億元 (約新台幣 107 億元) 搬遷補償金待入帳，估 2025 年前可望認列。

另一方面，台北地方法院日前公告，精英董事長林郭文艷擔任相關案件被告大同 (2371-TW) 董事職務應予解任，可能將連帶辭任精英董座，對此，精英表示，目前尚未接到相關通知，後續也將依相關規定辦理。