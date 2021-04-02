〈潛力股〉光洋科再度獲選蘋概鏈 新廠Q2完工開啟新動能

蘋果 (AAPL-US) 近日公布冶煉與精煉廠清單 (Smelter and Refiner List)，光洋科 (1785-TW) 再度獲選蘋果 2020 年黃金精煉供應商，此外，光洋科大型靶材塑性成形中心預期第二季完工，有助加工業務迎來新成長動能，挹注今年營運。

光洋科從事貴稀金屬的回收精煉、特殊成型、加工以及銷售，目前營收多來自貴金屬材料業務，比重達 7-8 成，其餘 2-3 成則為加工業務 (工繳)，主要收取不含貴金屬的加工服務收入，也是獲利的主要來源。

尤其近年台積電 (2330-TW) 積極培養在地供應商，光洋科也與台積電合作，將銅與其他貴金屬循環再利用，重製成高純度靶材，成為台灣首家供應高階半導體前段製程的靶材廠。

光洋科為因應半導體把材需求成長，也斥資 10 億元啟動擴產，選在鄰近台積電的南科園區，建置半導體大型靶材塑性成型中心，預計第二季完工，第四季就可有顯著的營收貢獻。

光洋科看好，受惠半導體需求暢旺，半導體靶材銷售也熱絡，且隨著新產能開出，可進一步滿足客戶需求，看好未來三年，半導體占加工業務的營收比重將從 20%，提升至 35%，有助優化產品結構，提升獲利表現。

光洋科前 2 月營收 47.93 億元，年增 47.42%，創下近 5 年同期新高。