全球疫情拉警報 台23日起開放警察、長照人員接種新冠疫苗

疫情指揮中心今 (21) 日示警，全球 COVID-19 確診病例再攀高峰，單周增加 10%，歐、美、印度為目前的流行中心，台灣今天也新增 4 例境外移入個案。為了加速新冠疫苗的施打進度，指揮中心再開放實施計畫第五及第六類公費對象，包括警察、憲兵、長照社福機構人員及受照顧者，23 日起也可接種疫苗。

今日是 AZ 疫苗自費接種第一天，全台共有 23 家醫院、約 1407 人預約接種，普遍為準備出國工作、留學的民眾，只要支付每劑 500 至 600 元掛號費、診察費等費用即可，疫苗處理成本由國家支付，台大、馬偕等醫院一早就出現接種人潮。

指揮中心宣布，考量警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統的人員與受照顧者，均為高感染風險或易產生併發症族群，自 4 月 23 日起，開放接種新冠疫苗，以協助及早獲得免疫保護力。

指揮中心指出，依據監測資料顯示，全球疫情回升再攀高峰，目前累計 1.42 億例確診，以美國 3181 萬例、印度 1532 萬例、巴西 1404 萬例三大國家最多。全球死亡個案已達 305 萬例，同樣以美國 57.9 萬例最多。

世界衛生組織 (WHO) 分析，全球疫情回升再攀高峰，主要原因為變異株迅速擴散、社會交流增加、不當或過早放寬公共衛生管制措施、民眾的疫情疲乏效應及疫苗覆蓋率不均等，其中 25-59 歲族群感染及住院人數均快速成長。指揮中心提醒民眾仍要配合防疫措施，入境後應落實居家檢疫。