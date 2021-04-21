庫存品出貨支撐 旭富Q1有望小幅獲利 後市仍有壓

原料藥廠旭富 (4119-TW) 遭受祝融之災，但庫存品出貨下，第 1 季營收仍達 3 億元以上，加上設備成本未增加，有望擺脫虧損、小幅獲利，不過第 2 季開始，新產線處於初期測試階段，營運將進入調整期。

旭富今年初盤點廠區庫存，未受損的存貨帳面價值約 3.66 億元，其中包括原料藥與製成品，經檢查加工後，製成品帳面價值為 2.15 億元，庫存品已在上季出貨完畢，帶動第 1 季營收仍有上億元。

旭富坦言，由於第 1 季庫存品支撐，單季將成今年營運高點，有機會擺脫虧損，雖然已向正峰化學租借廠房生產原料製成的中間體，但因該廠房自動化設備比例低，部分產線還需重新安裝、修改。

旭富指出，與正峰化學簽訂的契約起始日為 3 月 1 日，但初期還在評估產線，直到 3 月底才派員進駐，並實際進行產線測試，目前僅小量生產出貨，短期難反映到營收，後續逐步批量放大，因此第 2 季起營收將往下修正。

另外，旭富委託永光化學 (1711-TW) 生產客戶臨床試驗所需的原料藥，不過因該藥物尚在臨床試驗階段，非經常銷售品項，儘管對營收有貢獻，但金額不大。

旭富 3 月營收 7863 萬元，月減 33.33%、年減 67.22%；第 1 季營收 3.24 億元，年減 58.74%。