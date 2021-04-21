〈台股盤前〉美股盡墨 台指期今結算 指數震盪幅度加劇

蘋果春季發表會登場，股價未慶祝表態，加上全球新冠疫情持續惡化、美債殖利率走跌，美股四大指數再度收黑，台股今 (21) 日台指期結算，儘管維持多頭排列，但仍面臨短線高檔壓力。

台股昨日在電子權值股拉抬下，終場收在 17323 點、上漲 60 點，上演逆轉秀，盤中與尾盤續創歷史新高，成交量略縮至 4450 億元，三大法人合計賣超台股 7.4 億元。

美股周二則因全球新冠疫情惡化、美債殖利率走跌，四大指數盡墨，道瓊大跌超過 200 點、那指下跌 128.5 點、標普小跌 0.72%、費半也有近 2% 跌幅。

蘋果於台灣時間週三凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，蘋果一口氣推出多項新品，包括 AirTag、Apple TV 4K 提升畫質與遙控器功能、iMac 一次推出 7 種繽紛顏色、同樣使用 M1 晶片的 5G iPad PRO，以及追加新色的紫色版 iPhone12 等。

市場消息方面，鴻海董事長劉揚偉與廣達董事長林百里同聲表示電子業缺料問題嚴重，劉揚偉示警，他憂心重複下單的問題，有些客戶下單甚至長達 52 周；林百里則表示，目前 PC 景氣很好，但缺料是大問題，也不知道會缺到何時。

DRAM 廠南亞科受惠 5G 等應用驅動，DRAM 需求每年均穩定成長 15-20%，供應商也都理性擴產，加上既有廠空間已不足，決定斥資 3000 億元，在新北市泰山南林科技園區建 12 吋廠。

鴻海董事長劉揚偉指出，威州廠將由原先規劃的 LCD 面板、傳統 ICT 產線，轉向電動車等 3+3 應用，他也強調，目前還沒有最後決定電動車廠設廠地點，也可能威州、墨西哥都會設置，不一定只有二選一的答案。

林漿紙大廠華紙為紓解成本壓力可能再度喊漲，5 月紙張將再調漲 7-10% 隨漿價續漲，預計第二季調漲 15-20%；法人研判應是國際漿紙攀升走勢不變，不排除華紙 6 月還有調漲空間。