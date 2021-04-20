檢調偵辦康友-KY炒股案 約談董座陳民郎等7人

檢調偵辦康友 - KY 掏空案，衍生出炒股案，據調查，前董座黃文烈與中國房地產大亨王命亮，涉嫌在 2018 年中，指示現任董事長陳民郎等人，將康友股價從 300 多元炒作至 500 多元，北檢今 (20) 日兵分 10 路搜索，約談陳民郎及股市作手鄭光育等 7 人到案。

檢調查出，廈門奔馬實業負責人王命亮、監察人黃文烈因奔馬實業、協力集團急需資金，未經康友董事會決議，於 2019 年 9 月以擔保廈門奔馬實業借款債務為由，將六華安源 504 項機器設備向中國贛州銀行廈門分行抵押借貸 7 億元，但未在 2019 年第 4 季財報中揭露。

康友 - KY 去年 8 月爆出掏空案，黃文烈等多名高層相繼閃辭、潛逃國外，北檢去年搜索黃文烈辦公室及住居所無果，已對他發布通緝，時效至 2057 年 11 月 14 日。康友已於今年 4 月黯然下市，而六安華源負債高達 11 億元，將進入破產清算程序。

檢調另查出，黃文烈與同遭通緝的王命亮，涉嫌於 2018 年 9-10 月間炒作康友股價套利，指示陳民郎、鄭光育等 7 人，利用黃文烈帳房的帳戶統一調派資金，以相對成交手法，將康友股價由 372 元炒高至 538 元。

北檢今天指揮調查局北部地區機動工作站，兵分 10 路搜索，並約談陳民郎等 7 名嫌疑人與多位證人到案，全案朝違反《證交法》操縱股價罪方向偵辦。