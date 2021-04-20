盤前財經大事搶先讀2021年04月20日

今日操盤前瞻

台灣 3 月外銷訂單

中國人行行長博鰲論壇談話

股東會：新鉅科、鈞泰

〈美股盤後〉科技股領跌 美股盡墨 費半、台積電 ADR 跌逾 2.5%

投資人觀望本周即將出爐的企業財報，美國 10 年期公債殖利率略為回升，科技股賣壓沉重，美股四大指數周一 (19 日) 盡墨，那斯達克綜合指數重挫 1%，費城半導體挫跌 2.5%。特斯拉重挫，拖累電動車概念股走低。閱讀全文...

比特幣多空訊號？策略師稱這 2 個技術水平是關鍵

在傳出美國財政部擬對涉嫌加密貨幣洗錢的金融機構開罰後，比特幣周末遭逢沉重賣壓。關於比特幣短期的多空看法，策略師認為，投資人應密切關注兩個關鍵技術水平。閱讀全文...

旺宏出售六吋廠有譜 傳鴻海有意收購 兩強可望結盟搶車用商機

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 6 吋廠出售案預計本季定案，繼先前傳出聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 及東京威力科創有意願收購後，近期最新傳出鴻海 (2317-TW) 也上門表達意願，若順利成案，旺宏可望藉鴻海集團拓展更多出海口，同時旺宏與鴻海對車用領域都相當積極，將能透過鴻海 MIH 聯盟平台，深化相關佈局。鴻海與旺宏皆不評論市場傳言。閱讀全文...

輪胎市況大好 福懋輪胎簾布本季再啟動新一波漲價

輪胎市況大好，下游輪胎廠第二季啟動新一波漲價，原料輪胎簾布同樣供不應求，台塑集團旗下紡織廠福懋 (1434-TW) 就證實，客戶需求相當強勁，且原料報價走揚，本季再啟動新一波漲價，累計今年以來漲幅已達雙位數。閱讀全文...

中鋼 Q1 稅前大賺近 131 億元單季最強 每股稅前盈餘 0.83 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (19) 日公告 3 月自結稅前盈餘 56.37 億元，寫單月新高，第一季稅前盈餘來到近 131 億元，較前季大增逾倍，同創歷史單月、單季最佳，單季每股稅前盈餘約 0.83 元。閱讀全文...

3 月人民幣存款餘額轉下滑 央行：股市榮景讓利率相對無吸引力

台灣央行昨 (19) 日公布 3 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 3 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共人民幣 2416.34 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月再次轉為下滑 48.04 億元，減幅 1.95%，其中，個人戶再次轉減，央行直言，原因可能是股市榮景使人民幣存款利率相對沒有吸引力。閱讀全文...

韓媒：三星 5 月將宣布赴美設廠計畫 選址德州可能性最高

市場盛傳多時的三星電子 (Samsung Electronics Co.) 赴美投資計畫，據韓媒《business korea》報導，可能在下個月宣布，其中在美國設立第二家工廠的投資估計為 170 億美元。閱讀全文...