臉書擬創兒童版Instagram 瞄準13歲以下用戶

臉書（FB-US）正計畫打造兒童版的 Instagram，專門提供給 13 歲以下兒童使用，設計負責人 Adam Mosseri 日前已向媒體證實此消息，但表示目前還在開發階段，公司尚無詳細計畫。

預計兒童版 Instagram 將在周四（19 日）對內發布，尚未正式上線。

Mosseri 日前在接受新聞媒體 BuzzFeed News 專訪時表示，有越來越多的孩童想使用 Instagram，但這年齡層的兒童還沒有身分證，申請時也難以查證用戶年齡，因此決定推出兒童版 Instagram。

Instagram 產品負責人 Vishal Shah 表示，已把 Instagram 的青少年用戶服務列為公司優先順位，並建立保護年輕用隱私安全環境，以及開發兒童版 Instagram。

臉書發言人 Joe Osborne 發布聲明指出，越來越多孩子要求父母幫他們建立社群軟體帳號，而父母沒有太多選擇只能照辦，因此臉書致力開發類似兒童版 Messenger 的產品，適合兒童也方便讓家長監控。

兒童版 Messenger 需要經過家長的同意，才能與線上朋友互動，並且家長也能監看對話內容。但兒童版 Messenger 系統曾出過漏洞，讓孩子能不須經家長批准跟陌生人聊天，此事引發監管機構的擔憂，認為臉書沒有充分保護兒童。