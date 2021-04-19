【日盛投顧】指數沿5日線走揚

◆盤勢分析

1. 台股早盤電子股出現賣壓回檔，指數一度拉回震盪，但在陸股開盤後出現反彈，傳產原物料族群再度全面噴出上漲，加上金融股轉強，帶動多頭氣勢，指數再度創新高，OTC 指數漲幅比集中市場來的小。盤面多方資金聚焦鋼鐵、航運、塑化、電纜及玻陶相關個股，終場指數上漲 104.47 點，漲幅 0.61%，收在 17，263.28 點，成交金額為 4，435.49 億元。三大法人合計買超 19.35 億元：外資買超 7.04 億元、投信買超 2.22 億元、自營商買超 10.09 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，惟無法超過 4900 億，短線仍有量價背離疑慮。

(2)、均線：收盤創新高，下檔支撐為 5 日線 (約 17，037 點附近)，壓力為 17，400 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，短線仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.22%，收在 211.21 點。短線支撐為 205 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 台股選股方向可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

結構原物料族群噴出上漲

1. 鋼鐵：繼龍頭股 2002 中鋼上周開出 5 月盤價平均漲幅 8.1% 後，同集團 2014 中鴻將在本周也將開出 5 月內銷盤價，漲幅有機會超越 2002 中鋼，周一這 2 檔股價雙雙再度攻上漲停，鋼鐵類股分類指數漲幅超過 9%，類股成交比重佔大盤成交比重逾 8.7%，為盤面強勢主流股。

2. 航運：受惠全球景氣復甦，歐洲線海運運價調漲，海運股 2615 萬海再度攻上漲停，2613 長榮周一股價再創波段新高；另外受惠鐵礦砂需求旺，BCI 近期上漲逾 2 成，散裝航運也接棒而上，2605 新興、2606 裕民、2612 中航皆攻上漲停，航運股分類指數漲幅超過 7%，類股成交比重佔大盤成交比重逾 12.7%。

3. 塑化：國際油價近期再度上漲，塑化原物料報價居高不下，台塑集團四檔股票再創波段新高，二線塑化股更是狂飆，1304 台聚、1308 亞聚、1313 聯成、1314 中石化股價皆攻上漲停。

4. 操作建議：台股加權指數周一在原物料族群全面噴出帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿 5 日線走揚，惟短線乖離過大，加上本周期貨將結算，操作上勿過度追高，可靜待強勢股拉回 5 日線量縮後再佈局，選股上可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。