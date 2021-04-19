〈台股盤後〉力抗電子資金比重創低 鋼鐵人、航海王剽悍 漲百點作收

台股今 (19) 日開低走高，盤中再創歷史新高，無懼電子股成交比重僅約 5 成創新低，但靠鋼鐵、航運狂飆，領軍傳產股大漲，搭配金融股助攻，大盤一度攻上 17294 點持續改寫新高，加權指數終場大漲 104.47 點、收在 17263.28 點，成交量 4403.74 億元。

由中鋼漲停領軍上演鋼鐵人行情，族群中包括彰源、中鴻、海光、春源、燁興、豐興、志聯、運錩、新鋼、大成鋼、東明 - KY、第一銅、盛餘、聚亨、美亞、官田鋼、中鋼構、佳大、燁輝、高興昌、東和鋼鐵等 22 檔個股都以漲停作收，力拱鋼鐵指數勁揚 9.1% 作收，且鋼鐵資金比重飆超過 9%，強勢吸金。

航運股也持續揚帆，台航、四維航、新興、裕民、中航、萬海、亞航、榮運、中櫃、台船、志信等 11 檔也都亮燈收漲停，推升運輸指數飆出 7.36% 漲勢。

塑化股也獲多軍追捧，台塑、中石化、台聚、華夏、台達化、亞聚、台苯、國喬、聯成與大洋等都呈現大漲榮景。

除了傳產股搶眼，金融股也閃動金光，三商壽大漲近 8%，金控中以新光金漲超過 6% 最帶勁，收復票面價；而證券龍頭元大金也表現搶眼，終場收最高 27.25 元，創逾 13 年新高；金融股買面紅，拉抬金融指數勁揚 2.62%，也超越大盤漲幅。

電子類股盤中成交比重一度降到不到 5 成，終場成交比重僅約 53% 創新低，在資金遭受排擠之下，電子三雄包括台積電、鴻海、大立光都下跌超過 1% 作收，聯發科等 IC 設計也疲弱；僅靠中低價電子股撐盤，包括聯電、友達、群創等都走揚。

上周非電族群表現相對強勢，今天傳產、金融力道持續，但電子成交比重持續萎縮，具題材的低價傳金股，包括坐擁漲價誘因的原物料股如：鋼鐵、航運、紡纖、塑膠、造紙等，以及成交值持續熱燒有利證券族群等，搭配高股息殖利率與業績成長電子股，預期台股短線欲小不易。