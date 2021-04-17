〈熱門股〉宅經濟、挖礦刺激顯卡需求爆發 技嘉攀19年高點

電競品牌大廠技嘉 (2376-TW) 受惠宅經濟動能延續，板卡、網通產品出貨暢旺，加上市場傳出輝達 (NVDA-US) 受晶片短缺影響，將停產低階顯卡，把資源集中高階產品，可望推升板卡廠第 2 季獲利，消息激勵下，技嘉本周大漲 13.24%，股價最高來到 118.5 元，攀逾 19 年新高。

近期全球掀起晶片荒，包含手機、遊戲機、5G、HPC、車用都在搶晶片，在考量營運效益下，輝達傳出將在 5 月正式停產某款低階顯卡產品，將資源集中高階產品，可望緩解高階顯卡供不應求狀況，並帶動板卡廠獲利進一步提升。

展望今年，技嘉也看好在宅經濟帶動下，市場需求優於預期，訂單能見度已可看到今年上半年，下半年也可有延續性需求，估今年整體主機板、顯示卡、伺服器都將有雙位數成長，料況問題也已提前備料，預期影響有限。

另一方面，品牌大廠輝達、超微 (AMD-US) 近期也相繼推出新品，可望帶動市場新一波換購潮，加上加密貨幣市場持續熱絡，總市值更已突破 2 兆美元關卡，整體市場供不應求短時間仍難緩解，也促使相關產品具備漲價空間。

技嘉 3 月就在板卡、網通產品需求暢旺下，單月營收再度突破百億元大關，達 110.1 億元，月增 58%、年增 74.5%，累計第 1 季營收達 283.65 億元，季增 20.9%、年增 64.6%，單月、單季雙雙改寫歷史新高。