關注焦點：

周五：美日會面

美國房屋 (20：30)



今日重要經濟資料：

17：00 歐元區 2 月未經季節調整的貿易收支 ‧ 前值順差 63 億

17：00 歐元區 3 月 HICP 月率終值 ‧ 預測 + 0.9%‧ 前值 + 0.2%

17：00 歐元區 3 月 HICP 年率終值 ‧ 預測 + 1.3%‧ 前值 + 1.3%

20：30 美國 3 月建築許可年化總額 ‧ 預測 175.0 萬戶 ‧ 前值 172.0 萬戶

20：30 美國 3 月建築許可年化月率 ‧ 前值 - 8.8%

20：30 美國 3 月房屋開工年化總額 ‧ 預測 160.0 萬戶 ‧ 前值 142.1 萬戶

20：30 美國 3 月房屋開工年化月率 ‧ 前值 - 10.3%

22：00 美國 4 月密西根大學消費者信心指數初值 ‧ 預測 88.9‧ 前值 84.9

22：00 美國 4 月密西根大學消費者預期指數初值 ‧ 預測 83.6‧ 前值 79.7

22：00 美國 4 月密西根大學消費者一年通脹預期 ‧ 前值 + 3.1%

22：00 美國 4 月密西根大學消費者五年通脹預期 ‧ 前值 + 2.7%

本週要聞：

周二 / 美國 3 月核心 CPI 較上年上漲 1.6%

美國 3 月 CPI 較上年上漲 2.6%

美國 3 月 CPI 較前月上漲 0.6%

美國 3 月核心 CPI 較前月上漲 0.3%

周三 / 美國 3 月出口物價上升 2.1%

美國 3 月進口物價上升 1.2%

周四 / 美國 3 月零售銷售較前月增加 9.8%

美國 3 月扣除汽車的零售銷售較前月增加 8.4%

費城聯邦儲備銀行 4 月製造業指數為正 50.2

XAU 倫敦黃金 - 金價上破 50ma，呈上揚傾向

美元指數走勢，圖表見 RSI 及隨機指數均陷於超賣區域，而隨著近半個月的下跌，已形成一道下降趨向線位於 92.20 水準，換言之，若後市可突破此區，料見美指可重踏升勢。黃金比率計算，38.2% 的反彈水準為 92.25，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 92.45 及 92.70。關鍵將留意上月底高位 93.44 水準。支持位預估在 91.50 及 100 天平均線 91 水平，下一級關注 90 關口。

倫敦黃金突破 50 天平均線，短期或見走穩傾向；另一邊廂，近幾日金價亦在 25 天均線獲見支撐，目前位於 1734 水平，若後市失守此區，並隨著 RSI 及隨機指數均呈下行，金價有機會正處回落走勢。支持位將回看 1714 及 1700 關口，下一級繼續留意 3 月底低位 1676 附近區域。至於上方阻將會留意 1770 美元，較大阻力則料為 1780 及 1800 美元關口。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 29 日–1,037.50 噸

3 月 30 日–1,037.50 噸

3 月 31 日–1,037.50 噸

4 月 5 日–1,032.83 噸

4 月 6 日–1,029.05 噸

4 月 7 日–1,028.39 噸

4 月 8 日–1,026.07 噸

4 月 9 日–1,026.07 噸

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 13 日–1,026.07 噸

4 月 14 日–1,022.86 噸

4 月 15 日–1,022.86 噸

4 月 15 日上午定盤價：1748.00

4 月 15 日下午定盤價：1757.20

倫敦黃金 4 月 16 日

預測早段波幅：1751 – 1773

阻力位：1785 – 1796 – 1803

支持位：1746 – 1734 – 1723

XAG 倫敦白銀 - 銀價上破趨向線阻力

倫敦白銀方面，周四正初步上破下降趨向線，或見進一步走穩向，阻力位料為 50 天平均線 26.０５以至 26.65 美元。預計當前支持先看 24.60 美元，進一步下探水準預估為 23.95 美元，此區為延伸自去年 11 月的上升趨向線。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 29 日–17,996.63 噸

3 月 30 日–18,009.63 噸

3 月 31 日–17,888.36 噸

4 月 5 日–17,880.11 噸

4 月 6 日–17,880.11 噸

4 月 7 日–17,880.11 噸

4 月 8 日–17,880.11 噸

4 月 9 日–17,880.11 噸

4 月 12 日–17,880.11 噸

4 月 13 日–17,880.11 噸

4 月 14 日–17,880.11 噸

4 月 15 日–17,845.47 噸

倫敦白銀 4 月 16 日

預測早段波幅：25.76 – 26.02

阻力位：26.31 – 26.64 – 26.82

支持位：25.62 – 25.32 – 24.95

EUR 歐元 - 歐元止步 1.20 關口，醞釀回調壓力

美元在周四仍見承壓，美債收益率從上月的大漲中回落，投資人愈發相信美國聯邦儲備理事會 (FED) 所言利率將在一定時間內保持低位的說法。美聯儲主席鮑威爾周三表示，美聯儲將在加息前先減少債券購買規模。美元指數跌見至 91.50 下方，為 3 月 18 日以來低點。反觀歐元兌美元則觸高至四周高位 1.1990 上方水準。

技術圖表可見，RSI 及隨機指數正自超買區域回落，暫見匯仍未有向上衝破關鍵的 1.20 關口，而匯價仍保持著自年初以來一浪低於一浪的下跌趨勢，故目前很大機會將見歐元又會重新走低，下方支持先看 25 天平均線 1.1865 水平，關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1750 的 250 天平均線，上月底就是守穩此指標而出現反撲，故若後市跌破此區，可望歐元沽壓更顯沉重。下一級支持將參考 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，較大支撐指向 1.15 關口。至於向上較大阻力料為 1.2120 以至 1.2240 水平。

預估波幅：

阻力 1.2000** - 1.2120 – 1.2240

支持 1.1865 – 1.1745 - 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 美元升勢緩止，迎來區間盤整

美元日圓最近一段的回落走勢看似已在 109 水準附近初步築起底部，這區並為 25 天平均線位置所在；同時，圖表亦見 RSI 及隨機指數已在超買區域有著回穩跡象，或可望美元兌日圓短線重新走穩。向上阻力 100 以及月初未能闖過的 111 水準，進一步參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。關鍵阻力指向 115 關口，自從於 2017 年 1 月跌破之後，曾多次反彈亦是受制於此關口。較大支撐料為 50 天平均線 107.60 及 107 水準。

預估波幅：

阻力 111.00 - 112.21 – 114.54 – 115.00

支持 109.00* – 107.60 – 107.00

GBP 英鎊 - 英鎊續見守穩 100MA，醞釀回升動力

英鎊兌美元在本周止跌回穩，在英國放鬆部分限制措施之際，英鎊收復了上周的部分失地。在經歷了三個月的封鎖之後，英格蘭的商店、酒吧、健身房和理發店重新開業。英國是全球新冠疫苗接種速度最快的國家之一，這扶助英鎊在今年第一季創下自 2015 年以來最佳季度表現。

技術圖表見近期英鎊兌美元在過去兩周多時間於 100 天平均線獲見支撐，目前位於 1.3695，近幾個交易日已見英鎊勉力守住此區，而 RSI 隨機指數均自超賣區域出現回升，MACD 指標亦正上破訊號線，故若果英鎊可持於此區上方，料英鎊尚可延續走穩。上望阻力先為 50 天平均線 1.3855 及 1.3920，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。不過，倘若最終 100 天平均線出現明確失守，料英鎊兌美元將見重陷跌勢。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。

預估波幅：

阻力 1.3855 – 1.3920 - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3640 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元止住跌勢，醞釀回升動力

美元兌瑞郎走勢，圖表見 RSI 及隨機指數已在 20 水準下方的超賣區域橫盤多日，而匯價繼上月之後，在上周亦再次下探 250 天平均線支撐，但暫見至本周初仍可力守此區，目前 250 天線處於 0.92 水平，若後市仍可繼續守穩，料美元兌瑞郎將可迎來反撲。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目於 100 周平均線 0.9510 以至 0.98 水準。至於下方較大支撐料為 200 天平均線 0.91 以至 0.90 關口。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9510 – 0.9800

支持 0.9200* – 0.9100 – 0.9000**

AUD 澳元 - 疫苗接種計劃受挫，澳元窄幅橫盤

澳元兌美元本月陷於窄幅爭持，澳洲新冠疫苗接種計劃受挫，以及澳洲薪資補貼計劃到期，令市場人士保持謹慎態度。在技術上，圖表見匯價向上受制於 0.77 關口以至 25 天平均線，向下則大致於 0.7580 獲見支撐，匯價亦同時交疊於短期平均線之中，故此，預料澳元短線可能仍會延續著橫行格局。較大支持位缃看至 0.75 以至 250 天平均線 0.7275 水準。而向上較大阻力預估在 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7700 – 0.7850 - 0.8000*

支持 0.7580 - 0.7500 – 0.7275

NZD 紐元 - 央行議息不變，紐元釋然衝高

紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI 及隨機指數正處回升，MACD 指標亦剛上破訊號線，匯價於上月跌破 100 天平均線之後，則一直持於此指標下方，當前正探試位於 0.7150 的這個指標，需慎防若仍未能突破，則見紐元仍存在沽壓。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6780 水準。反之，若可闖過 100 天 MA，料見紐元終可完’成觸底作出較明確的反撲，上望目標看至 0.73 以至 0.7460 水準，下一級參考 2017 年 7 月高位 0.7557。

本週要聞：

紐西蘭央行將指標利率維持在 0.25% 不變

紐西蘭央行維持大規模資產購買計劃的規模在 1,000 億紐元不變

預估波幅：

阻力 0.7150 – 0.7300 – 0.7460 - 0.7557

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6780

CAD 加元 - 經濟前景漸趨改善，商品貨幣稍呈喘穩

美元兌加元走勢，隨著匯價在過去兩周多時間陷於窄幅橫行，並且連番向上受阻目前位於 1.2610 水平的 50 天平均線，預料美元兌加元有機會正醞釀回調壓力。以黃金比率計算，38.2% 及 50% 的調整幅度分別為 1.2535 及 1.2505 水平，61.8% 的幅度則為 1.2470 水平。關鍵支撐指向 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246。至於向上較大阻力料為 100 天平均線 1.2710 以至 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2610 - 1.2710 – 1.2880

支持 1.2535 – 1.2505 – 1.2470 - 1.2361

CL 紐約期油 - 美國原油庫存下降，支撐油價走高

技術圖表見油價剛在周三突破 25 天平線，這個指標已限制油價上周達三周多時間，同時，隨著 MACD 指標亦已上破訊號線，可望油價在橫盤近一個月的時間後，現在可望再度走高。上望阻力料為 63.50 及 65 美元，進一步參考 66.50。至於下方支持位預估在 60.40 及 57.20 美元。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存減少 588.9 萬桶

EIA：美國一周汽油庫存增加 30.9 萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少 208.3 萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升 1.0%

EIA：美國一周原油每日進口量 + 44.3 萬桶

預估波幅：

阻力 63.50 – 65.00 – 66.50

支持 60.40 – 57.20

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)