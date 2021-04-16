【台新投信】新興短期公司債2006年以來正報酬機率逾9成 稱霸債市 美債利率彈升最佳避風港

台新投信指出，當前市場最擔心的議題，就是美債殖利率走升，但就歷史經驗來看，美債殖利率上揚期間，多數債券正報酬機率皆超過 6 成，甚至高達 8 至 9 成以上，據 bloomberg 統計，自 2006 年以來的 15 年期間，新興短期公司債正報酬機率逾９成，稱霸各類債券，亦較 MSCI 世界指數正報酬機率高出許多，建議在目前美債利率彈升疑慮升高、市場震盪加大階段，優先布局波動相對平穩的新興短期公司債，降低整體投組的風險。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，JP Morgan 預估 2021 年新興市場高收益債的違約率為 2.5%，較美國高收益債的 3.5% 為低，主要有三因素：一、有能力發行美元債的新興企業都是當地龍頭，競爭力佳，緊守財政紀律；二、受限於國家主權信評，許多體質優秀的當地公司債信用評等為高收益等級；三、新興市場產業結構不同，在新冠疫情受創較深的產業（如航空公司和零售商），曝險較美國低。展望後市，2021 年新興市場的經濟成長率可望優於成熟市場，預期高收債違約率有機會進一步走低。

尹晟龢指出，中期而言，新興市場高收益債利差仍有收斂空間，因為全球流動性依然豐沛且缺乏有收益率的資產，提升市場對新興市場資產的需求，此外，各國政府將在確定經濟回到正常軌道後，才會改變寬鬆政策，在資金行情持續寬鬆下，將促使國際資金流向新興市場資產。整體而言，與其他同類型資產相比，新興市場高收益債擁有高收益率、利差收窄及低違約率等優勢，相對具吸引力，為當前最佳的資產配置。

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