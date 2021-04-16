盤前財經大事搶先讀2021年04月16日

今日操盤前瞻

美日領導人高峰會

中國第一季 GDP

法說會：中電

除權息：聚陽、東森、晟楠

美中風雨欲來！TikTok 再被盯上 欲限制向中國出口晶片生產工具

美國正積極布局對抗中國，有意再次立法禁用 TikTok，還將嚴格限制向中國出口晶片生產工具。閱讀全文...

NHK：台積電伸援手 將為瑞薩提高晶片產量

NHK 週五 (16 日) 最新報導，響應瑞薩電子和日本政府的請求，台積電將為汽車晶片生產商瑞薩電子提高晶片的產量，並考慮提前交貨。閱讀全文...

台積電看各平台需求比 3 個月前更強勁 上調今年美元營收至成長 2 成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (15) 日召開法說，同步上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工及台積電本身美元營收成長預估；台積電預期，今年晶圓代工產值將成長 16%，台積電美元營收將成長 20%，分別優於前次預估的 10% 及 14-16%，並透露各平台及先進製程需求都比 3 個月前更強勁。閱讀全文...

台積電估成熟製程估缺貨到 2023 年 新產能屆時將開出

台積電召開法說，總裁魏哲家表示，半導體產業產能短缺情況將延續至明年，成熟製程更可能缺到 2023 年；不過，台積電成熟製程新產能將於 2023 年開出，盼屆時能稍微緩解市場產能吃緊情況。閱讀全文...

元晶獲 240MW 模組大單 本月開始正式出貨

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 昨 (15) 日宣布，接獲兩座大型太陽能電廠模組訂單，總量達 240MW，相當於營收 23-25 億元，依去年全年營收 46 億元推算，已達去年 50% 以上的水準，預計自今年 4 月起至明年 2 月陸續出貨、挹注營收。閱讀全文...

352 家上市櫃沒賺錢照發董事酬勞 宏達電每位可領 423 萬元

證交所昨 (15) 日公布上市櫃公司董事酬勞，去年共有 352 家上市櫃公司去年沒賺錢，但董事們酬勞照領，其中上市公司宏達電 (2498-TW) 去年稅後淨損近 60 億元，但每位董事仍可領取 423 萬元酬金居冠。閱讀全文...

上市公司中信金董事酬勞最大方 每位可領 6408 萬元酬勞居冠

證交所公布上市公司去 (109) 年董監事酬勞，合併報表後上市公司中，中信金每位董事平均酬勞 6408 萬元居冠，權值股王台積電 (2330-TW) 則以 5489 萬元居次，第三至第五名則分別為國巨 (2327-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW)。閱讀全文...