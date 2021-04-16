〈能源盤後〉需求前景激勵 油價4連漲 登上1個月高點

週四 (15 日) 交易，原油期貨價格連續第四日上漲，登上 3 月中旬以降最高收盤價，係因月度石油需求預測值正面，以及美國每週原油庫存下降。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「對需求的樂觀情緒持續是關鍵因素，美國最新數據顯示，高速公路的車流量已經超越新冠疫情暴發前的水準。」

交易者也密切關注伊朗與強權國家間的核協談判進展。「最近針對伊朗核子相關基礎設施的攻擊將使美國重返伊朗核協的進一步談判複雜化。」Fraser 說。

「外界認為這次的攻擊可能拖延了伊朗發展核武的時間表，但也令伊朗作為回應地更努力將鈾濃縮技術提高到接近武器等級水準。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 31 美分或 0.5%，收每桶 63.46 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 36 美分或 0.5%，收每桶 66.94 美元。

WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格已經連續 4 日上漲，根據道瓊市場數據，週四兩項基準原油期貨價格均創下 3 月 17 日以來最高收盤價。

週三 IEA 提高了原油需求前景，且美國官方數據顯示，原油庫存連續第三週下降。

IEA 在其月報將今年全球石油需求預期自前值調升 23 萬桶 / 日，目前估計今年石油需求將較 2020 年增加 570 萬桶 / 日，達到每日 9670 萬桶。

與此同時，OPEC 週二將今年全球石油需求預期自前值調升 10 萬桶 / 日。目前 OPEC 預期，今年全球石油需求增加約 600 萬桶 / 日，達到每日 9650 萬桶。OPEC 也調升全球經濟成長預期，自 5.1% 升至 5.4%。

EIA 週三公布，上週 (4/9 止) 原油庫存下降 590 萬桶，此前 2 週庫存也下降。

另外，根據 EIA，上週汽油庫存增加 30 萬桶、蒸餾油庫存下降 210 萬桶。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.05 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.5%，收每加侖 1.90 美元。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示， 「本週 EIA、IEA 和 OPEC 這些可靠機構都公布了眾多看漲的數據，支撐強勁反彈，交易者完全不會幻想 OPEC + 增產就能輕易讓市場供應氾濫。」

其他能源商品交易

EIA 公布上週天然氣庫存增加程度略低於預期，引起天然氣期貨價格收高。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 4 美分或 1.5%，收每百萬 Btu 2.66 美元。

EIA 週四公布，上週 (4/9 止) 美國天然氣供應增加了 610 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 650 億立方英呎。然而，該庫存仍較 5 年均值高出 110 億立方英呎。