【統一投信】美股指數Q1獲利比一比 尖牙指數預估年增231%

美國十年期公債殖利率區間整理，對投資市場影響漸淡。美國景氣復甦強勁推動股市創高後，企業進入密集財報公告期，市場關注重點轉向企業獲利能力，業績報告將成為重要投資指引。根據彭博預估，美股主要指數第一季獲利成長年增率，以 FANG + 尖牙指數 231.61% 最高，其次為費城半導體指數 84.58%、那斯達克 100 指數 48.43%、標準普爾 500 指數 28.88%、道瓊工業指數 0.8%。

統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，科技股經歷近一個月漲多修正後，本益比來到歷史平均水準，後續受惠獲利高成長推動，可望進一步令本益比下滑，深具投資價值，FAANG 等大型龍頭近兩周完成打底，蓄勢待發，市場靜待獲利數據進一步確認未來投資方向。相對的，以價值股、傳產股為主的道瓊與標普 500 指數，在外界寄望疫苗施打、經濟解封下，股價創歷史新高，但企業獲利增速尚未跟上，導致本益比高漲，就估值來說，反而變得不便宜。

據彭博統計美股指數預估本益比合理區間與標準差，獲利能力最強的 FANG + 尖牙股指數本益比與近一季平均值比較為 0.5 個標準差，在合理價值區間內。標普 500、道瓊工業指數各超出 1.9、1.4 個標準差，估值過高程度逼近合理區間上緣，股價大幅超過企業實現獲利預期能力。

至於 FANG + 尖牙股指數為何第一季獲利預估值出現大爆發？根據彭博數據顯示，主要是成份股特斯拉獲利增速預估高達 3486%，是最大貢獻者，其他如推特獲利由負轉正，輝達、亞馬遜、網飛及阿里巴巴等則有逾 100% 年增率。

展望美股後市，袁永騰表示，美國終端消費需求強勁，且因全球供需吃緊與運輸航線影響，目前庫存極低，零售業存銷比處在 1.19 歷史低點，按疫苗接種速度，預估第二季至三季可達群體免疫，下半年服務業可望出現新一波快速復原期，有利拉貨動能保持強勁增長，提供企業獲利成長與股市多頭的主要支撐力。

NYSE FANG + 指數目前有十檔成份股，皆是大型龍頭股，採取均衡權重法，目前每檔占比約 9% 至 10%，包括蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書、輝達、網飛、特斯拉、推特、阿里巴巴、百度，皆是跨國企業、多角化經營。

這些企業最大特色全都是破壞式創新科技產品與服務的先行者，業務涵蓋人工智慧、大數據、搜尋引擎、社群平台、電動車、自動駕駛、智慧裝置、行動支付、電商、線上影音娛樂、加密貨幣與區塊鏈、數位行銷、雲端服務等。

根據彭博資訊，這十檔成份股財報公告日落在 4/21~5/21，由網飛打頭陣，其中較令市場關注的是 4/27 特斯拉、4/28 谷歌與蘋果、4/30 亞馬遜、5/21 輝達。

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