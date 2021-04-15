【野村投信】勿因單一事件，創造連鎖反應

焦點訊息：

美國商務部以從事有悖於美國國家安全或外交政策等活動為由，將天津飛騰等 7 家中國企業與機構列入實體清單。華盛頓郵報指出，解放軍使用飛騰設計的超級電腦開發超音速飛彈模擬設施，部分晶片由世芯 - KY 設計、台積電生產。對此，經濟部長王美花表示，兩家台廠商品皆無涉及軍事用途，出口申報符合規定。

蘋果 (Apple) 確認春季發表會將於 4/20(台北時間 4/21)登場，市場預期會公開包括搭載 Mini LED 面板、5G 晶片新款 iPad Pro 在內的多項新品。

經理人觀點：

正向迎接台股財報季：

關於第一季財報結果與第二季財測，我們持續關注的幾個次產業應會有意外驚喜。蘋果概念股歷經去年第四季的超級旺季後，今年首季是泡茶小憩、順便交棒明星光環給非蘋陣營的時候。我們認為非蘋概念股的成長動能至少可延續至第二季，然後進入下半年銜接電子傳統旺季，順便打上「蘋果光」，讓舞台上一眾實力派演員們大秀亮麗無暇好氣色。

護國神山法說會登場：

明 (15) 日台積電將召開法說會，市場觀望氣氛濃，主因不外乎是蘋果第二季進入淡季，但實際上神山第二季不乏多元動能適時予以填補。只不過，以其財測向來保守的習性，就算明天市場見到一個中性的答案，我們也不憂慮。

單一事件，不影響半導體供需發展：

半導體晶片短缺讓歐美業者生產端壓力日增，為了爭取晶片產能，歐美的排它動作也愈來愈頻繁。美國商務部再針對陸企出手，不過美方始終對清單內的業者自清程序敞開大門。現階段，實體清單中的中科曙光、海康威視、海光及大疆創新等陸企，針對內地市場的一般用途晶片仍能予以出貨，就是例子。其實，個別的單一事件並不影響整體半導體產業的正向發展，如果僅因個別事件造成整體半導體股票的異常連鎖反應，那就是讀者逆向思考買進的契機，一旦事件淡化，股價就會反映其合理的基本面價值。

下半年消費性電子終端需求將爆發：

我們看好歐美消費者在疫情期間積累的可觀個人儲蓄，會隨著各國解封而陸續獲得釋放，搭配各式新消費性電子商品問世的買氣刺激，傳統消費旺季的加乘效果可期。惟一的風險，就是大家實在是悶壞了，想迫不及待地刷機票出國（旅遊支出佔個人消費有著一定程度的比重），把添購電子用品放在後頭；不過，只要有消費，不就是美事一樁嗎？

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