盤前財經大事搶先讀2021年04月15日

今日操盤前瞻

韓國央行利率決策

暫停交易：迅得

法說會：台積電

除權息：業旺、大學光、智易、泰金 - KY

鮑爾：Fed 極不可能在 2022 年前升息

週三 (14 日) 聯準會主席鮑爾表示，Fed 在 2022 年前升息的可能性非常小，並重申每月購債步伐將保持穩定，直到經濟達到目標為止。閱讀全文..

小摩調升多家航空公司評級 看好後疫情時代需求回升

看好後疫情時代航空需求反彈，摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 周三 (14 日) 上調西南航空、Spirit 和捷藍航空的股票評級和目標價，帶動三者股價於盤中走揚。閱讀全文..

台積南科晶圓十四 P7 廠驚傳停電 傍晚恢復正常供電 損失金額待釐清

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 晶圓十四廠昨 (14) 日中午發生停電，台積電表示，已於傍晚恢復正常供電，實際影響正在釐清。閱讀全文...

中國祭限產政策推升鋁價大漲 大成鋼鋁捲板 Q2 漲幅再擴大

中國傳出將大力推動鋁業供給測改革，新疆鋁將限產下，帶動鋁價登上近 3 年高點，美國鋁捲板通路商大成鋼 (2027-TW) 指出，在產業結轉佳下，鋁價將續揚，加上反傾銷效益顯現，鋁捲板第二季漲幅將持續擴大，大於第一季的 5%。閱讀全文...

華航看客運谷底復甦 貨運需求熱絡穩定

華航 (2610-TW) 昨 (14) 日召開今年第一場法說會，公司表示，客運自去年 7 月起陸續回復少量載客航班，漸從谷底緩步回升，而貨運市況持續看好，受客機停飛影響艙位供給，加上空運需求熱絡，預期將是主要動能。閱讀全文...

迅得明日停牌 傳將與同業組聯盟擴大生產合作

半導體產業擴大投資，帶動設備業者出貨商機，迅得 () 持續看好市場自動化、載板應用持續湧入的商機，迅得因有重大事項待宣布，今 (15) 日暫停交易，市場傳出，迅得將與同業擴大合作，進一步爭奪市場商機。閱讀全文...

郭明錤：明年新 iPhone 鏡頭擬升級至 4800 萬畫素 大立光率先受惠

天風國際證券分析師郭明錤昨 (14) 日發表最新報告，預測蘋果 2022 年下半年將推出 4 款新 iPhone，鏡頭啟動升級週期，高階機型將搭載 4800 萬畫素，有利推廣 AR/MR，因此，影像感測器 (CIS)、鏡頭與 CCM 的 ASP 將顯著提升，大立光可望率先受惠。閱讀全文...

.