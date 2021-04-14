宏致完成Genesis股權交割 正式入主認列營收獲利

連接器及線束廠宏致 (3605-TW) 今 (14) 日宣布，完成美國 Genesis 創世紀公司股權交割案，Genesis 正式成為宏致 100% 持股子公司，併入合併財報。

Genesis 是美國高頻連接器及線束業者，宏致在去年 12 月中宣布以 2690 萬美元、約新台幣 7.57 億元取得 Genesis 全數持股，藉此強化網通、雲端及工控產業佈局。

宏致指出，Genesis 加入後，公司產品應用除了既有的筆電、消費性電子週邊、手持行動通訊裝置、車電、雲端伺服器、工業等高階精密連接器、極細同軸線連接線組、電子連接線組外，也會有機上盒 (Set Top Box)、纜線數據機 (Cable modem) 及網通 (Telecom) 產品。

據了解，Genesis 年營收約 13 億元，依照宏致內部目標，2 年內 Genesis 可望翻倍到 30 億元，且 Genesis 毛利率有 35%、淨利率有 8%，有助提升宏致毛利率及獲利。

宏致 3 月營收 8.22 億元，月增 29.5%、年增 25.8%，歷史單月次高、同期新高；第一季營收 23.03 億元，年增 44.9%，季增 8.2%，則為歷史單季新高。

宏致強調，未來 Genesis 仍將繼續存續經營，不會因此消滅，且主要經營團隊將維持不變，確保營運可無縫接軌。