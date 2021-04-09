【日盛投顧】指數創高拉回

◆盤勢分析

1. 台股處在 5 日線 (16，781 點)、10 日線(16，574 點)、月線(16，385 點) 之上，開高後震盪向下，尾盤以下跌 72.34 點作收，跌幅 0.43%，收在 16，854.1 點，成交金額為 4，395.33 億元。三大法人合計賣超 57.99 億元，外資賣超 29.44 億元、投信賣超 8.18 億元、自營商賣超 20.37 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，結構不利於盤勢表現，漲多震盪機率增加。

(2)、均線：波段支撐為月線 (約 16，400 點) 附近，壓力為 17，200 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上，短線格局偏多，惟 K 值高於 80，留意技術性拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.23%，收在 213.31 點，同步加權指數小跌。支撐為 10 日線 (約 207.4 點) 附近，壓力為 220 點附近，KD 向上，短線偏多格局，惟 K 值高於 80，留意技術性拉回。

4. 觀盤重點：指數創高後拉回，呈現高檔大量格局，但走勢在所有均線之上，因此不能認定立即轉空，後勢觀察均線是否失守，若尚有支撐仍是多頭格局，此時持股比重仍可高逾 6 成，一旦失守，將要適時調整比重降至五成以下較佳，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

結構記憶體、橡膠、塑化、面板等強勁

1. 記憶體：目前市況仍處於供不應求，報價也可望進入上漲週期，相關個股如 2408 南亞科、2337 旺宏、2344 華邦電等可望受惠。

2. 橡膠：NBR 乳膠相關醫療用橡膠手套需求旺，也帶動族群首季營運表現亮眼，個股如 2108 南帝、6582 申豐等股價抗跌。

3. 塑化：五大泛用樹脂報價輪漲，且塑化目前供給呈現吃緊，相關個股如 1313 聯成、1303 南亞、1309 台達化、1301 台塑等股價揚升。

4. 面板：隨著面板報價走升，族群個股營運可望更上層樓，相關個股如 2409 友達、3481 群創、6116 彩晶等股價表現強勁。