〈台股盤前〉多方叩關萬七 整數關卡前震盪料加劇

台股加權指數昨終場續漲 111 點，收在 16926 點，改寫收盤歷史新高，今 (9) 日在美股續強的激勵下，元大投顧指出，「萬七」大關近在咫尺，惟須留意，不少中小型股乖離過大，不排除逢高獲利調節的機率大增。

三大法人昨日同步買超，合計買超 56.58 億元，其中，外資買超 11.1 億元，呈現連 4 買，投信買超 2.13 億元，自營商買超 43.32 億元。

美股方面，科技股領漲，台積電 ADR 漲近 3%，四大指數同步上漲，美股道瓊指數上漲 57.31 點或 0.17%，收 33503.57 點；標普 500 指數上漲 17.22 點或 0.42%，收 4097.17 點續創歷史新高；那斯達克指數上漲 140.47 點或 1.03%，收 13829.31 點；費城半導體指數上漲 34.80 點或 1.07%，收 3301.26 點。

消息面上，航空雙雄華航、長榮航將在 4 月中旬調漲歐洲線貨運價格，華航漲幅在 25-30%，長榮航的調幅則在 20-30%，反映蘇伊士運河卡船事件後，海轉空的效應發酵。

大立光公布第一季稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，創 3 個季度來低點，每股純益 39.62 元，展望後市，大立光認為，5 月看起來也不好，受到零組件缺料影響，客戶產品會往後延，時程至少一季。

摩根士丹利出具報告指出，面板第 2 季報價還會月月漲，且漲勢看到下半年，面板雙虎群創、友達有望繳出優於預期的好成績，一舉將雙虎目標價喊上 31 元、30 元。

而一向看多蘋果公司的投資銀行 Wedbush 預估，今年 iPhone 銷量有望衝上 2.4-2.5 億支，超過華爾街平均估值 2.2 億支，並將超越 2015 年的 2.31 億支紀錄，相關供應鏈表現可期。

統一投顧認為，美國景氣復甦確立，加上聯準會持續寬鬆政策，而 IMF 再度上修全球經濟預測，有利全球股市持續呈現多頭氛圍。

日盛投顧則提醒，台股在原物料等龍頭股大漲帶領指數再創新高，技術面短線上仍沿 5 日線走揚，惟指數即將面臨整數大關，仍會震盪。