MCU供不應求 盛群3月營收5.82億元衝次高

MCU 廠盛群 (6202-TW)、凌通 (4952-TW) 今(8) 日均公布 3 月營收，分別達 5.82 億、2.84 億元，年增幅分別達 34.68%、40.98%，平均年增幅至少 3 成，尤其，盛群淡季不淡，3 月營收創下單月歷史次高。

盛群 3 月營收 5.82 億元，月增 49.16%，年增 34.68%，累計第一季營收 14.65 億元，季減 11.49%，年增 42.05%；受惠安防、BLDC(直流無刷馬達) 兩大產品線出貨暢旺，第一季營收維持高檔，寫歷史第三高，且本季迎來傳統旺季，可望挑戰歷史新高。

凌通 3 月營收 2.84 億元，月增 41.36%，年增 40.98%，累計第一季營收 7.25 億元，季減 12.55%，年增 53.63%；隨著中國經濟全面復甦，耳溫槍、遠距視訊相關產品需求成長，加上去年同期疫情爆發，比較基期較低，凌通首季營收也創同期高。

另一 MCU 業者紘康 (6457-TW) 今日也公布 2 月自結，稅後純益 0.18 億元，年增 200%，每股稅後純益 0.6 元，累計前 2 月稅後純益 0.47 億元，年增 571%，每股稅後純益 1.57 元，較去年同期 0.82 元大幅成長。

展望第二季，各家 MCU 業者目前訂單仍遠大於取得產能，上季未出貨訂單也順延至第二季，加上本季開始，將全面反映 8 吋晶圓代工、後段封測成本上揚，傳統旺季、漲價效應雙雙加持下，營收除了可望優於第一季，獲利成長力道也更勝往年。