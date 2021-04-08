〈金管會備詢〉台紙私有化下市遭控坑殺4萬股民 證交所將查

台紙公司掛牌 58 年之久，但在去 (2020) 年被新誠公司收購私有化下市，但卻被股東質疑董事長余美玲隱匿真實資產涉嫌坑騙 4 萬股民，因此對台紙正式提告；對此，金管會主委今 (8) 日表示，下市也要由交易所依法審查，目前請交易所查證中，一定會依法辦理。

台紙公司被董事長余美玲家族擁有的新誠資產管理公司，在去年以每股 20.8 元收購後並下市，但新誠資本額僅有 100 萬元，而台紙下市當時的資本額達 40.2 億元，雖然該公司指新誠已持有台紙 20% 股份，其餘部份以家族財力足以因應，但因為疑點重重，仍被台紙股東質疑「以小吃大」。

另外台紙股東認為，台紙越南土地價值超過千億元，顯示當初 20.8 元的收購價被嚴重低估，因此有股東已對台紙董事會及相關主導人提出背信告訴，希望藉由司法得到合理的解釋。

對此，證交所董事長許璋瑤表示，台紙下市程序都有按照證交所相關規定，另外，併購法並未規定下市要資產重估，但是報紙媒體披露的資產，像是越南土地，經過查明，並非台紙擁有，地是越南政府的，台紙只擁有地上使用權。

黃天牧強調，有關資產鑑價部分，交易所會繼續查下去，就算下市也要由交易所依法審查，目前請交易所查證中，一定會依法辦理。