〈貴金屬盤後〉市場連漲4日後稍作休息 黃金溫和收低

週三 (7 日) 交易，在經歷連續 4 日上漲後，黃金期貨價格溫和收低，但一些專家預期，由於市場仍質疑經濟狀況和股市高估，黃金價格仍會回升。

電子盤交易一度小幅下滑，但在收盤後半小時，Fed 公布 3 月會議記錄後不久便回升，該記錄顯示，FOMC 成員認為「新冠病毒疫情造成美國與全球人力和經濟巨大痛苦。」

該記錄也指出，「經濟活動和就業的指標近期有所上升，但疫情期間受創最慘重的產業仍然疲弱。」所有成員都同意維持聯邦資金利率在 0 至 0.25% 的目標範圍。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.40 美元或近 0.1%，收每盎司 1741.60 美元。Fed 公布會議紀錄後，電子盤交易價格來到 1742.80 美元。

週二黃金價格已經連續 4 日收高，為約莫 2 個月來最長漲勢。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「黃金本週起步強勁，原因是美元疲弱且下探更低點。但因尚未有明確訊息指出美國即將結束封鎖，我認為貴金屬還無法引起大眾興趣。」倘若經濟展現上升跡象，大眾消費將會提高，提振實體黃金需求。

「有些較正面的跡象正在發展﹔中國和美國的經濟數據鼓舞人心，我們期盼需求近期內將上升。」Hatzigiannis 說。但由於中國和美國的封鎖措施尚未有結束的明確訊號，「黃金很可能只會在這個水準上盤旋，而其他一切都只是噪音。」

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，週三金價走低，部分原因是「缺乏興趣」。「美政府支出失控且無目標的浪費，恐會讓美元貶值，且提高金價，但目前為止，這些說法都只是理論而非市場真實狀況。」

與此同時，一些大宗商品專家認為，倘若投資者質疑股市漲勢能否持續締造紀錄，那麼黃金下跌程度也將有限。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告寫道，「市場參與者認為，大部分的好消息都已經在股市上反映了，現在也許是投資者稍微喘一口氣的時候了。這將有利於黃金的投資，大眾對通膨的擔憂是真實的，這會進一步拉高金價上漲動力。」

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