外資大買面板股近25萬張 內外資厚愛這4檔個股

台股今 (7) 日拉尾盤續創高，外資連 3 買，惟台指期未平倉空單增加 3746 口至 2.28 萬口；現貨方面，外資大買面板三傑友達、群創及彩晶共近 25 萬張；值得注意的是，投信今日買超跟外資相近，除了大買友達、群創，長榮、聯電、中鋼及華航等 4 檔個股，都同步獲外資及投信加碼。

三大法人今日合計買超 83.02 億元，外資連續 2 個交易日買超逾百億後，今日再加碼買超 64.6 億元，投信再賣超 4.77 億元；自營商與外資同調，買超 23.22 億元。

現貨方面，外資今日偏愛面板股，買超友達 11.71 萬張、群創 9.45 萬張、彩晶 3.71 萬張，共約 24.87 萬張，也買超顯示器大廠佳世達 6684 張；其餘電子股則以聯電 1.58 萬張、華邦電 1.3 萬張，以及菱生 9392 張較多。

至於傳產股，外資買超中鋼 4.62 萬張最多，還有航運相關的長榮 3.13 萬張、華航 1.22 萬張；金融股則加碼中信金 8126 張最多。

外資今日賣超最多的是元大滬深 300 正 2 1.85 萬張最多，個股方面，調節電子下游的組裝代工廠，仁寶 9297 張、緯創 8845 張、鴻海 7799 張；還有 PCB 相關的臻鼎 - KY 7023 張、欣興 6626 張；其餘電子股則有凌陽、南亞科遭到調節。

賣超的傳產族群方面，外資今日調節聯成 1.29 萬張最多，還有陽明 7975 張、台玻 7859 張、新纖 7832 張，以及慧洋 - KY、榮成，以及燁輝等個股。

投信今日買超也同外資，群創、長榮各均 5300 多張，友達 4111 張、聯電 3498 張、中鋼 2000 張，以及華航等個股。

投信賣超則集中在電子族群，其中印刷電路板相關個股遭調節最兇，金像電 3000 張、南電 2292 張、嘉聯益、欣興各 1000 張；晶技、元太、穩懋、頎邦也有千張以上賣超。