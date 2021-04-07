〈美股盤前要聞〉Fed將釋出3月會議紀要 美股期貨微升

拜登提前全美成年人疫苗接種目標。Fed 將釋出 3 月會議紀要。美國 10 年期公債下滑至 1.65%。美股期貨週三 (7 日) 上升，道瓊期貨漲 0.04%，標普 500 期貨漲 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

1. 拜登：兩周後全美民眾皆可接種疫苗

美國總統拜登周二 (6 日) 宣布提前疫苗接種時程，將原先目標 5 月初全美國民眾有資格接種疫苗的計畫提前至 4 月 19 日，不過，專家認為儘管此消息激勵人心，但對抗病毒的戰爭尚未結束，不能因此鬆懈。

拜登表示，4 月 19 日前美國每個地區、每個 18 歲以上的成年人都有資格接種疫苗，不再有令人困惑的規定與限制。拜登 3 月下旬曾表示全美 90% 成年人將在 4 月 19 日前接種疫苗，政府將採購足夠的疫苗供給，以便達成該計畫。

拜登說道，他上任迄今已為美國人佈署 1.5 億劑疫苗，並目標在就任 100 日前達到 2 億劑。根據紐約時報的報導，幾個州已開放 16 歲的民眾可接種疫苗，或者宣布計劃在 5 月 1 日前開放。

2. 貝佐斯四度蟬聯富比世全球首富

富比世雜誌 (Forbes) 周二 (6 日) 公布 2021 年全球富豪排行榜，亞馬遜 (Amazon) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 以 1770 億美元身價，連續 4 年蟬聯全球首富。值得注意的是，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年跌至富豪榜第 6 位，為 20 年來首度未躋身全球前 5 名。

儘管 1 月時曾短暫輸給特斯拉 (Tesla) 創辦人馬斯克 (Elon Musk)，即將卸任亞馬遜執行長的貝佐斯仍再度蟬聯全球首富寶座，其淨資產較一年前增加 640 億美元。

受惠於 Space X 估值飆升以及投資人對於特斯拉股價的熱愛，馬斯克凈資產較去年大增 5 倍，至 1510 億美元，從去年的第 31 名大躍進至第 2 名。

3. 英特爾推 Ice Lake 伺服器 CPU

英特爾 (INTC-US) 周二 (6 日) 針對資料中心正式推出 10 奈米製程 Ice Lake 處理器晶片，能夠為 AI、高速運算提供優異表現，並與 AMD 推出的米蘭伺服器 CPU 較勁。英特爾矢言，將以「極具侵略性」的方式奪回伺服器市場市占率。

英特爾表示，第三代 Xeon Scalable 可擴展處理器的 Ice Lake 伺服器 CPU，提供最高 40 核心，並搭載 Optane 持續性記憶體模組 (PMem) 、傳統 DRAM 、乙太網卡，以及 Agilex FPGA 運算架構。

此外，英特爾在發布會上表示，Ice Lake CPU 與 AMD (AMD-US) EPYC 米蘭 CPU 評測結果顯示，Ice Lake 在 Linpack 上的表現比米蘭高 18%，在 NAMD 方面要高出 27%，在蒙地卡羅模擬方面高出 50%。

4. 美國考慮抵制北京冬奧

美中硝煙四起！週二 (6 日) 美國國務院稱，美國正考慮抵制中國主辦的 2022 年冬季奧運。

美中兩國針對新疆人權問題持續交鋒，近月美國、英國、加拿大和歐盟集體宣布對中國進行制裁，導致中國立即宣布了反制措施。美國週二表態，將和盟國討論聯合抵制 2022 年北京冬奧行動，認為行動符合美國以及其盟友的利益。

美國國務院發言人 Ned Price 稱，美國及其盟國考慮聯合抵制中國主辦的 2022 年冬季奧運，但尚未做出最終決定，但關注中國嚴重侵犯人權議題。

5. 通用汽車再釋電動車利多

通用汽車 (GM-US) 周二 (6 日) 宣布，旗下品牌雪佛蘭 (Chevrolet)Silverado 純電動皮卡將在底特律興建中的組裝廠生產，是繼上周六發表的 GMC 悍馬 (Hummer) 電動休旅車之後最新的電動車利多消息。

通用今年來累計漲約 50%，開發電動車的消息、加上通用執行長巴拉 (Mary Barra) 上個月唱多股價的發言，都助長股價漲勢。巴拉曾於 3 月 11 日表示，市場將開始看見通用為轉型投注眾多資源，並將反映在股價上。

通用預定今年推出兩款純電動皮卡，一個是雪佛蘭 Silverado，另一款是 GMC 悍馬皮卡，兩款車都將是 22 億美元底特律 - 哈姆特蘭克 (Detroit-Hamtramck) 工廠計畫的產品。