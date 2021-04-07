【永豐期貨】晶圓雙雄拉尾盤 台股翻紅再創高

期貨走勢

台指期週三上漲 39 點至 16767 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 48.36 點，電子期轉為逆價差 - 1.34 點，金融期逆價差擴至 - 4.3 點。現貨部分，三大法人買超 83.05 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2596 口至 - 4268 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 3746 口至 - 22867 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3553 口至 - 7280 口。

週二美股受科技股與能源股走低影響，四大指數集體收黑，其中道瓊下跌 0.29%，標普 500 下跌 0.1%，那斯達克下跌 0.05%，費半指數下跌 1.19%。週三台股登上 16816.34 點新高，但追價買盤後繼無力，失望性賣壓浮現，大盤一度滑落平盤之下，所幸賣壓未見明顯放大，中場過後買盤開始進場承接，推升指數緩步收斂跌幅，尾盤台積電翻紅，激勵指數拉尾衝高，終場加權指數上漲 0.45%，收在 16815.36 點。權值股來看，台積電尾盤拉回平盤作收，鴻海及聯發科則雙雙小漲作收，聯電尾盤走揚收漲 1.6%，而 4 月面板價格再度大漲，友達及群創獲得買盤追捧，海運族群也是今日盤面上較為強勢的族群。目前台股日 K 均線多頭排列，技術面對多方較為有利，但後續須觀察量能是否有跟上。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16800 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.3。VIX 指數下跌 0.3 至 16.94。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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