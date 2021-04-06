【永豐期貨】連假後刷新高！ 留意是否有外資認錯行情！

期貨走勢

台指期週二上漲 179 點至 16728 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.87 點，電子期轉為正價差 0.68 點，金融期逆價差縮至 - 2.92 點。現貨部分，三大法人買超 183.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 934 口至 - 1672 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 695 口至 - 19121 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2137 口至 - 3727 口。

繼 4/1 台股收盤後，美國經歷了 4/1 拜登總統宣布基礎建設，以及 4/2 美國非農數據極度亮眼，激勵道瓊、標普指數於 4/5 刷新歷史新高，而表彰科技股的 Nasdaq 也回神出現 1.67% 的高漲幅，激勵週二台股從清明連價回來後以大漲開出刷新歷史新高反應，雖然 9:00 現貨開盤以及 9:45 台股都呈現向上攻擊後小幅回檔，但整體盤市仍由多方主控，今日台積電、鴻海、聯發科承現近期罕見的權重三王齊漲，其中聯發科更刷新歷史新高再度來到千金之上，終場加權指數上漲 1.02% 以 16739.87 點作收。整體而言，今日台股為 3/29 以來第二次的多方跳空缺口，目前多方氣盛，加上國際股市逐漸轉強下，可留意台股是否有機會上演外資認錯回補行情。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 17000 點，賣權集中在 16300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16800 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 升至 1.34。買權平均隱含波動率由 14.91% 降至 14.79%，賣權平均隱含波動率由 17.02% 升至 17.37%，買權降賣權升。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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