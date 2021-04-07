〈書摘〉人生就是需要酒肉朋友：能跟喜歡的人一起吃吃喝喝，才不會辜負生命的美好！

在人生的旅途上，我們除了家人、同事、工作關係，也會跟不同的人相遇，我們跟這些人的緣分有長有短，有的會成為很久的朋友，有的只會陪我們走一小段路，但是無論交情深淺，我們的人生旅程都因為有他們而不孤單，也可以看到更多的風景。

旅遊作家謝哲青過去曾經是職業導遊，他因為轉型成為媒體文化人，每年只帶小型的隊伍出遊，並不公開招募團員，而是邀請過去跟他一起旅遊過，在個性、品味與興趣方面都相投的朋友一起參加，我非常幸運也獲邀成為他們的新成員，從而讓我對旅行團的印象大為改觀。

到目前為止，我已經跟他們去過葡萄牙、古巴以及緬甸，其中有八成的團員是重複的，我跟他們都成為了很熟的朋友，也是固定的旅伴了。

我們常聽說，可以禁得起一起旅行考驗的就是最難得的好友，因為人到了異地，無論是吃、住、有興趣看的事物或是從事的活動，都需要選擇與謀和，到了人生地不熟語言又不通的地方，壓力特別大，也很容易失和。

我本性是一個害羞而慢熟的人，隨著年紀的增長，自我克服了不少這方面的障礙。但是第一次跟著哲青去旅行，整個團將近二十位團員中，我只認識李崗導演跟他夫人煥華，內心仍不免有些忐忑。偏偏前兩天他們因為班機延誤的關係，沒有跟上團，我更感覺孤單。沒想到在共餐過一兩頓之後，就逐漸化解了陌生感。

大部分團員的年紀都比我要小二十歲以上，也就是差了一個世代，還好我長期在學校接觸年輕人，跟他們講話並不會困難。但是最能夠化解陌生感的場域其實是在餐桌上，尤其在異國，端上桌的都是大家不太熟悉的異國料理，這樣就有了共同的話題。從食物、餐廳聊到過去的旅遊經驗，當談話有了交集之後，就可以拉近距離了。

在帶有功利目的的社交場合，跟陌生人一見面就自我介紹，詢問對方的職業專長是很自然的事，但是在出來玩的時候，這樣做就顯得太正式，有點不合時宜。因為交朋友這件事沒有強迫性，必須彼此有共同的興趣與話題，才能夠建立與維繫，在餐桌上的交談，是最自然又不會顯得太刻意的切入點。

在旅途上，遇見的都是新奇事物，團友們雖然在過去彼此不認識，但是卻一起在創造共同的記憶。不管是關於飲食、旅館、景點、文化方面的體驗，或是旅途上發生的事情，都將是培養友誼的基礎。而且出來玩，彼此間沒有利害關係，只會共享樂，就算在旅途上發生了什麼不順的事，也會在互助的狀況下建立一種共患難的情感，絕對會比一般的社會關係來得親近。

當然，人與人之間是否合得來要看緣分，我在前面提到，正因為我們的團員乃是經過過濾，在經濟階層、教育背景及文化素養上屬於同質性比較高的一群人，因此也比較容易契合。所以參加旅行團不能只看價錢，客層定位才是最應該關心的。

以我們這個團體來說，成員都是比較具有好奇心，願意嘗試新奇事物，也願意在住宿及餐飲上花費多一點的人，又因為對於藝術與歷史有知識上的興趣，所以在行程安排上也容易有交集。

一個旅程下來，我們一起共享了三十幾餐，能跟我們擁有這個紀錄的朋友應該也不太多吧？團友們已經習慣共桌吃飯，同時談天說地，聊吃喝，也交換遊玩的心得，非常自在。甚至熟到可以互開玩笑，也不用擔心得罪人。

我就曾經因為笨手笨腳，一不小心把手上的紅酒灑在團內一位女士美麗的白色洋裝上，結果對方並不計較，還很大度地一笑置之，這已經變成團內一個經典笑話，也替大家留下共同的有趣回憶。

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自葡萄牙旅遊歸來後，團員們仍然在旅行時開的 LINE 群組上互通有無，並且迫不及待地想要再聚會，結果一個多月後就由我提供南村落的場地，團友們提供食物，熱熱鬧鬧地開起「旅友會」了。會做菜的展示他們的手藝，不會做菜的則買來各方名點，琳琅滿目地擺滿一長桌，比飯店的自助餐還有特色。

這次聚會之後，裡面幾位比較年輕的就組成了飯友團，每過一陣子就會相約一起去嚐美食，而團體的聚會也仍繼續著，到了八月我過生日的時候，Sherry 及娃娃母女又熱心地要請大家嚐嚐她們家獨門的牛肉麵。

在聚會時，大家也商量著下一站要去哪裡旅遊，這成了每次餐敘時的主題，飯友們這時又回復原本旅伴的身分，一起票選出下一個旅行的目的地。

接續下來的古巴之行因為有些人不克成行，因而又有新的團員加入，理財暢銷書作家施昇輝、荒野作家李偉文以及他們的愛妻也因此加入了我們。在古巴我們一起嘗試蘭姆酒、抽雪茄，吃當地高檔的龍蝦大餐，大家都用一種開放的心情來體驗不一樣的生活。

當地因為受限於國際社會的禁運，資源比較缺乏，食物的水準自然也比較乏善可陳，但是因為有處得來的好同伴，在用餐時多半有好心情，所以也不以為苦，可見有對的人一起吃飯多麼重要。

到了下一個行程的緬甸之旅，因為受到坐河輪的人數限制，總共只有九個人成行，氣氛就更加融洽，一路上的胃口也更好了。同團的人已經一起出遊過兩次，返台後又常聚會，早就已經是很好的玩伴了。因為人數少，每餐都是同桌吃飯，大家邊吃邊閒聊家常，已經有如跟家人般的自在，卻又比家人更有朋友間的談興。還沒返國，大家已經買好當地土產跟食材，說回台灣後要一起來辦個懷念緬甸派對。

很不巧，返國後卻受到疫情的影響，這個聚會一延再延，終於在五個月後開成了。大家穿上緬甸的國民服裝隆基，除了當時帶回來的食材，還去位於新北市中和的緬甸街補貨，熱熱鬧鬧地辦了一桌緬甸宴。

緬甸菜綜合了泰國菜、中菜跟印度菜的特色，裡面有泰國菜的酸跟辣，中國菜的油跟鮮，以及跟印度菜一樣會使用咖喱，烹調方法則多以炸、烤、炒、涼拌為主。在眾多的緬甸料理中，魚湯麵可以算是國民小吃，這也是當晚的主題料理，由 Sherry 負責。

除了魚和麵，她還準備了各種不同的佐料及香料，其中有魚醬、洋蔥、蒜、薑、薑黃、香茅、胡椒、辣椒、芭蕉的假莖…… 等共同熬煮而成，配料則就地取材，用魚丸、青菜取代了油條、水煮蛋，味道極鮮，才嚐一口就讓我們想起了行走在伊洛瓦底江的河輪時光。

有一句話說人年紀大了最需要的就是酒肉朋友，因為年輕的時候吃飯多是為了應酬，建立人際關係，是為了功利的目的，不能推心置腹，因此也有人說我們進入社會後，就交不到真正的朋友了。

然而，我透過旅遊認識的這些朋友，大部分都已經有了事業或經濟基礎，出去玩是為了拓展眼界，調劑身心，有合得來的朋友一起吃吃喝喝，可以讓這樣的目的在更為愉悅的狀態下達成，並不必做他想，在旅途上有難時，彼此也自然會伸援手，不會不講道義。

因此，人在中壯年之後，擁有酒肉朋友就不再是一個貶義詞，而是人生孤獨旅程走到後半段時的一種福報了。

來源：天下雜誌 -《人生需要酒肉朋友》