吉茂調漲新接單售價最高3% 陸續反映在本季營收

汽車零組件大廠吉茂精密 (1587-TW) 今 (6) 日公布 3 月合併營收達 2 億元，月增 24.5%，年增 51.55%，創單月新高紀錄，推升第一季合併營收達 5.35 億元，年增 50.8%，也創單季新高；吉茂表示，由於 3 月中起反應原物料成本上揚，開始分批調漲客戶新訂單售價 2-3%，預計第二季起陸續反映在營收上。

吉茂說明，年初起國際鋁料、塑料價格持續上漲，加上美元匯率等因素干擾，成毛利率成長一大挑戰，因此，3 月中起反映成本上揚，開始分批調漲客戶新訂單售價 2-3%。

展望後市，吉茂強調，由於疫苗逐漸普及，加上即將進入夏季汽車水箱出貨傳統旺季，需求量大增，經銷商回補庫存需求，而既有客戶持續新增品號並穩定下單，目前訂單優於去年同期。

法人認為，在訂單穩定挹注下，吉茂全年合併營收有望達 20 億元以上。

吉茂說明，先前購置的機器設備 3 月已開始量產，產能年增 15-25%，在生產效率持續提升，力拚降低單位生產成本，以突破去年毛利水準。

受到去年因北美市場主要競爭對手 SPI 財務重整的轉單效應，以及美中貿易紛爭對中國大陸水箱持續課徵高額關稅的利多影響，吉茂去年全年合併營收 17.26 億元，創歷年新高，由於達規模經濟，全年毛利率達 26%，創 10 年新高，全年稅後純益 1.74 億元，每股純益 2.64 元。