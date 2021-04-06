〈貴金屬盤後〉美元走疲助漲 但非農報告後美股強勁 抑制金價漲勢

鉅亨網編譯許家華 2021年4月6號6點41分

週一 (5 日) 交易，黃金期貨週一小幅收高，係因美元走疲有助於黃金連續第三日上漲。

然而，上週五非農就業報告顯示，經濟調後 3 月份新增就業 91.6 萬人，成為 8 月以來最大增加程度，激勵美股上漲，但也削弱了黃金的避險需求。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「整體而言，黃金價格處於無人區，因為投資者在等待債市會不會重啟拋售，讓美元再度飆高。由於歐洲仍在放假，且債券殖利率看起來穩定，週一黃金交易艱難。」

「上週五強勁的非農就業報告正抑制黃金避險需求，但可能會引起市場對未來通膨的擔憂。黃金似乎已經到了底部，但這必須等所有人都回到市場才能確定。」

Moya 補充，交易者將密切關注週三公布的 Fed 3 月份會議記錄，「該記錄可能顯示 Fed 是否曾考慮撤回援助。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 40 美分或近 0.02%，收每盎司 1728.80 美元。

上週四黃金上漲近 0.8%，但整週仍下跌約 0.2%。

Moya 提到，在 ISM 服務業指數創紀錄顯示原材料價格飆升至 2008 年 7 月以來最高水準後，黃金價格已經轉為正數。

ISM 週一公布一項針對服務導向企業領袖的調查，例如銀行、零售業和餐廳，該指數 3 月份自前月的 55.3% 上升至 63.7%，為該指數自 1997 年開始調查以來最高水準。

另外，美國商務部報告，2 月份美國工廠訂單下降了 0.8％，這是 10 個月來的首次下降。

歐洲市場週一因復活節休市，上週五美國市場因耶穌受難日而休市，縮限黃金避險的價格上漲。

Altavest 合夥人 Michael Armbruster 表示，黃金價格「大致上受到實際和名義上長期公債殖利率方向的驅動。」

「殖利率受到通膨驅動，而通膨數據可能會在未來幾個月飆升。短期到中期間，我們認為黃金有可能跌破 1600 美元。」

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，黃金價格仍難以向上突破關鍵價格均線，這意味價格有進一步下跌的可能。「金價難以在交易時間向上突破 50 日、100 日和 200 日均線，只要價格無法守在 50 日 SMA 以上，黃金就有可能下跌更多，我們就不會看到任何價格漲勢。」FactSet 數據顯示，目前 59 日均線在 1771.87 美元。

其他金屬商品交易

5 月白銀期貨價格下跌 0.7%，收每盎司 24.78 美元。

5 月交割的銅期貨價格上漲 3.7%，收每磅 4.14 美元。

Sevens Report Research 分析師週一指出，「銅礦這工業金屬仍處於明確的上升趨勢，凸顯經濟成長的正面趨勢，以及未來需求紮實的預期。」