晶技估Q1營收跨越33億元 年增逾5成

石英元件廠晶技 (3042-TW) 初估， 3 月營收將重返 10 億元之上，上看 11 億元，也使今年首季營收超過 33 億元，再創新高，季增 3%，年增 53.41%，將成為史上最強的第一季營收。

晶技去年投入 15 億元擴充台灣平鎮廠、寧波廠及重慶產能，目前均已量產，由於目前頻率元年設備採購前置期高達 8 個月，晶技已在去年提前訂購 4 條生產線，預計 2021 年第二季寧波廠完成安裝，有助今年再提升小型化產品產能。

晶技 2 月營收 9.7 億元，月減 19.4%，年增 43..5%，單月稅前盈餘 1.97 億元，月減 25%，年增 1.12 倍，累計 2021 年前 2 月營收 21.72 億元，年增 63.44%，前 2 月稅前盈餘 4.61 億元，年增 1.71 倍，每股稅前盈餘 1.49 元。

晶技 3 月受惠市場需求暢旺，工作天數恢復正常，EMS 廠客戶拉貨急切，單月營收重返 10 億元，同時，電動車在全球市場崛起，晶技在寧波已設立轉投資公司晶創科技，強攻汽車應用市場。

晶技去年營收、獲利改寫新高，估計今年 5G 應用產品出貨成長 4 成，晶技並上修資本支出，由 22 億元提高為 25.9 億元，增幅 17.73%，瞄準 5G、網通及車用市場。

晶技董事長林萬興看好，總體營收除將較去年 110.48 億元雙位數成長，續創新高，包括手機、網通、5G 應用產品營收，也將較去年成長 30-40%。